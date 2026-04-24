Şeful Cjpc Constanţa Horia Constantinescu anunțat, vineri, că a fost făcută o acţiune de control la restaurantul Nora, din localitatea Ovidiu.

”Ne-am confruntat cu derapaje grave din partea reprezentantului operatorului economic verificat. Este vorba despre aceeaşi persoană care, în urmă cu un an, a avut un comportament similar, încercând să mascheze nereguli grave.În timpul acţiunii, acesta a dispus izolarea zonei de lucru, sub pretextul că ne va pune la dispoziţie echipamente de protecţie pentru a putea verifica blocul alimentar. În realitate, în spatele unei perdele, se vede cum angajaţii transportau carne fără elemente de identificare către un depozit pe care am reuşit, ulterior, să-l descoperim”, a afirmat Horia Constantinescu.

El a precizat că au urmat comportamente şicanatoare şi provocatoare din reprezentantului restaurantului, printre care încercarea de a izola o persoană din echipa de control în curtea din spate a unităţii şi aprinderea şi stingerea repetată a luminii în timpul verificării.

De asemenea, la faţa locului a fost solicitată prezenţa unui echipaj de poliţie.

Horia Constantinescu a mai declarat că restaurantul a fost amendat cu 70.000 de lei şi au fost retrase aproape 300 de kilograme de produse alimentare şi fără etichetă.



De asemenea, unitatea a fost închisă temporar până la remedierea deficienţelor. Totodată, va fi făcută propunere de închidere a restaurantului pentru împiedicarea controlului.

Horia Constantinescu a mai afirmat că alte nereguli au fost lipsa unor autorizaţii, lipsa unui flux tehnologic, dar şi folosirea unor materii prime inferioare calitativcelor pretins a fi utilizate în meniu.