Nereguli grave într-un restaurant din Ovidiu: localul, închis de Protecția consumatorilor în urma unui control

Un restaurant din localitatea Ovidiu, județul Constanța, a fost închis temporar de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli, inclusiv lipsa unor autorizații, produse alimentare expirate și utilizarea unor materii prime inferioare celor menționate în meniu. În timpul controlului, reprezentanții localului ar fi încercat să obstrucționeze verificările, motiv pentru care a fost solicitată intervenția poliției.

Şeful Cjpc Constanţa Horia Constantinescu anunțat, vineri, că a fost făcută o acţiune de control la restaurantul Nora, din localitatea Ovidiu. 

”Ne-am confruntat cu derapaje grave din partea reprezentantului operatorului economic verificat. Este vorba despre aceeaşi persoană care, în urmă cu un an, a avut un comportament similar, încercând să mascheze nereguli grave.În timpul acţiunii, acesta a dispus izolarea zonei de lucru, sub pretextul că ne va pune la dispoziţie echipamente de protecţie pentru a putea verifica blocul alimentar. În realitate, în spatele unei perdele, se vede cum angajaţii transportau carne fără elemente de identificare către un depozit pe care am reuşit, ulterior, să-l descoperim”, a afirmat Horia Constantinescu.

El a precizat că au urmat comportamente şicanatoare şi provocatoare din reprezentantului restaurantului, printre care încercarea de a izola o persoană din echipa de control în curtea din spate a unităţii şi aprinderea şi stingerea repetată a luminii în timpul verificării. 

De asemenea, la faţa locului a fost solicitată prezenţa unui echipaj de poliţie.

Horia Constantinescu a mai declarat că restaurantul a fost amendat cu 70.000 de lei şi au fost retrase aproape 300 de kilograme de produse alimentare şi fără etichetă.
 
De asemenea, unitatea a fost închisă temporar până la remedierea deficienţelor. Totodată, va fi făcută propunere de închidere a restaurantului pentru împiedicarea controlului.

Horia Constantinescu a mai afirmat că alte nereguli au fost lipsa unor autorizaţii, lipsa unui flux tehnologic, dar şi folosirea unor materii prime inferioare calitativcelor pretins a fi utilizate în meniu.