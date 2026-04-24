Mitică Dragomir, despre vânzarea companiilor de stat: ”Se poate da un tun de miliarde. Cea mai bună este vânzarea publică a acțiunilor”-VIDEO

Dumitru Dragomir
Mitică Dragomir a avertizat, în direct la Realitatea PLUS, că prin vânzarea acțiunilor la companii de stat ar putea fi dat un tun de miliarde. Omul de afaceri susține că cea mai potrivită soluție ar fi listarea publică a acțiunilor, pentru a permite tuturor românilor să investească. El a subliniat că această abordare este cu atât mai importantă cu cât mulți români evită investițiile și preferă să își păstreze economiile la saltea. 

 

„Aici e o șmecherie mare de tot.(...) Gândiți-vă dacă vinde deschis la bursă acțiunile, e una, iar dacă nominalizează pe Dragomir și i le dă lui Dragomir, asta e alta.

Nu, cea mai bună este în public! Vânzare publică a acțiunilor. Să cumpere și tanti Veta, și nea Ion, și toată lumea! Poți să pierzi și la bursă, bineînțeles, dar să știți că foarte multă lume au bani încă..... Dar se sperie să cumpere ceva.

Iar asta cu acțiunile, eu vă spun, se pricopseau dacă scotea la vedere. Scoate-le, domnule, la vedere, că sunt mulți bani cărora le e frică să se devalorizeze”, a declarat Dumitru Dragomir. 

 