Senatul a adoptat proiectul AUR pentru transparență extinsă în procedurile de insolvență

Sursă: Realitatea PLUS

Proiectul AUR privind creșterea transparenței în procedurile de insolvență, inițiat de senatorul Nicolae Vlahu, a fost adoptat de Senat, cu 69 de voturi pentru, și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional. Inițiativa legislativă urmărește modernizarea procedurilor de publicitate a vânzărilor de active și crearea unui mecanism care să permită accesul facil al cetățenilor și al mediului de afaceri la informațiile privind bunurile valorificate în cadrul insolvenței.

Proiectul propune ca anunțurile de vânzare să fie publicate nu doar într-un ziar de largă circulație, așa cum prevede legislația actuală, ci și pe o platformă electronică unică, accesibilă tuturor celor interesați.

În cadrul dezbaterilor din plenul Senatului, senatorul AUR Nicolae Vlahu a explicat necesitatea acestei modificări legislative.

„Propunerea legislativă pe care o supun astăzi dezbaterii are un obiectiv simplu și de bun-simț: mai multă transparență în procedurile de insolvență și o valorificare mai eficientă a bunurilor aflate în patrimoniul debitorilor.

În prezent, legea prevede că anunțurile de vânzare trebuie să fie publicate într-un ziar de largă circulație. Această soluție era, probabil, bună și potrivită la momentul adoptării legii, însă modul în care oamenii și cetățenii caută și accesează informațiile s-a schimbat. Astăzi, cei mai mulți dintre noi căutăm informațiile pe internet. De aceea, proiectul propune ca anunțurile de vânzare din procedurile de insolvență să fie publicate nu doar într-un ziar, ci și pe o platformă electronică unică, accesibilă tuturor.”, a declarat Nicolae Vlahu.

Senatorul AUR a subliniat că o expunere mai largă a activelor scoase la vânzare poate atrage mai mulți cumpărători și poate crește concurența în cadrul licitațiilor.

„Dacă un apartament, un teren, o hală sau orice alt bun este văzut de mai multe persoane, șansele de a identifica cumpărători interesați cresc semnificativ. Iar dacă participă mai mulți oameni la licitație, creăm premisele valorificării și obținerii unui preț cât mai bun pentru respectivul bun, deoarece concurența este mai mare.”, a subliniat senatorul AUR.

Potrivit inițiatorului proiectului legislativ, o valorificare mai eficientă a activelor aflate în insolvență înseamnă șanse mai mari de recuperare a creanțelor atât pentru creditorii privați, cât și pentru statul român.

„Scopul procedurii de insolvență nu este doar vânzarea bunurilor, ci și valorificarea lor în condiții cât mai avantajoase pentru acoperirea creanțelor creditorilor. În multe proceduri de insolvență, printre creditori se află și statul român, prin organele fiscale. Din acest motiv, o valorificare mai eficientă a activelor servește atât interesul creditorilor privați, cât și interesul statului român.

În esență, acest proiect urmărește trei obiective: creșterea transparenței, facilitarea accesului la informație și valorificarea bunurilor la un preț cât mai apropiat de valoarea reală, prin creșterea concurenței”, a declarat senatorul AUR Nicolae Vlahu.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat cu 69 de voturi pentru și urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional.