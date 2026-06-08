Președintele Consiliului Concurenței, despre băncile care au manipulat ROBOR-ul: ”Sancțiunea de 710 milioane de euro e cea mai mare din istorie”

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat luni, în direct la Realitatea PLUS, că sancțiunea de 710 milioane de euro aplicată băncilor care au manipulat indicele ROBOR este cea mai mare din istorie.

„A fost o perioadă destul de lungă, din 2018 până în prezent. Am descoperit că a existat un schimb de informații între băncile care cotau în sistemul ROBOR. Schimbul de informații a însemnat: mesaje, colaborarea la realizarea unor metodologii comune, dar mai ales faptul că în sitemul în care își introduc cotațile, aceste cotații ale fiecărei bănci, care ar trebui să fie independente, erau vizibile celorlalte bănci și asta le permiteau să își ajusteze comportamentul una față de alta. În felul ăsta procesul a fost viciat”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a subliniat că „nu e un cartel clasic, nu e o întâlnire în care băncile au spus: Domnule, creștem ROBOR-ul cu un procent. E o viciere, o denaturare a procesului de stabilire a ratei ROBOR și asta are evident un impact, nu pot să îl cuantific, dar are un impact asupra ratelor”.

„Nu suntem singurii. Cazuri similare au existat și în Uniunea Europeană și Marea Britanie, dar și în SUA, deci nu suntem singuri, dar de aceea legislația s-a schimbat și în vest, dar și la noi, regulile noastre sunt bine armonizate cu cele din vest. Din păcate, comportamentele nu sunt bine armonizate”, a mai spus acesta.

”ROBOR-ul e necesar și nu vrem să întrerupem funcționarea lui”

Întrebat dacă acest comportament al băncilor există și în prezent, Bogdan Chirițoiu a răspuns: „Sistemul actual așa funcționează, așa se comportă băncile. De aceea le-am cerut: 1. ROBOR-ul e necesar și nu vrem să întrerupem funcționarea lui și atunci, ca lucrurile să continue, cotarea ROBOR să continue, am spus: băncile au la dispoziție două luni din momentul când primesc decizia noastră să vină cu un plan de respectare a deciziei, plan pe care îl vom aproba noi, ca să avem certitudinea legală că se comportă corect în viitor și nu vor mai suporta consecințe”.

”Peste 90% din cazurile la Înalta Curte sunt câștigate de noi”

Totodată, șeful Consiliului Concurenței a ținut să precizeze că peste 90% din contestațile depuse Înalta Curte sunt câștigate de instituția pe care o conduce.

„Avem o sancțiune de 700 de milioane de euro, este cea mai mare sancțiune pe care am aplicat-o vreodată. (..) Sunt bănci care au spus că vor contesta. Asta nu e o surpriză, în general companiile sancționate de noi, jumătate recunosc fapta și primesc o reducere, jumătate ne acționează în instanță, dar din fericire rata noastră de câștig în instanță este mare. Sper că rămâne în continuare așa. Peste 90% din cazurile la Înalta Curte sunt câștigate de noi.”