Alimentele care pot agrava hipertensiunea și crește riscul de infarct sau AVC. Recomandările unui specialist

Persoanele care suferă de hipertensiune arterială ar trebui să acorde o atenție deosebită alimentelor pe care le consumă zilnic, deoarece anumite produse aparent obișnuite pot contribui la agravarea afecțiunii și la creșterea riscului de probleme cardiovasculare severe.
Potrivit dr. Pauline Swift, președinta organizației Blood Pressure UK, alimentația joacă un rol esențial în controlul tensiunii arteriale și în reducerea riscului de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte complicații asociate hipertensiunii, scrie Adevarul.
De ce este hipertensiunea considerată un „ucigaș tăcut”
Specialista explică faptul că tensiunea arterială crescută nu provoacă de cele mai multe ori simptome evidente, motiv pentru care multe persoane nu știu că se confruntă cu această problemă.
„Hipertensiunea este adesea numită «ucigașul tăcut», deoarece poate evolua fără semne clare, însă crește riscul de accident vascular cerebral, boli cardiovasculare, afecțiuni renale și alte probleme grave de sănătate”, a precizat dr. Swift pentru publicația Express.
Potrivit acesteia, schimbările alimentare aparent minore pot avea efecte importante asupra sănătății, în special atunci când contribuie la menținerea unei greutăți corporale normale și la reducerea consumului de sare.
Alimentele care ar trebui consumate cu moderație
Deși excesul de sare este frecvent asociat cu hipertensiunea, medicul atrage atenția că și produsele bogate în grăsimi saturate și zahăr adăugat pot avea efecte negative.
Aceste alimente favorizează acumularea kilogramelor în plus, iar excesul de greutate obligă inima să depună un efort suplimentar pentru a pompa sângele, crescând presiunea asupra vaselor de sânge.
Printre produsele al căror consum ar trebui limitat se numără:
prăjiturile și produsele de cofetărie;
biscuiții și produsele de patiserie;
ciocolata și înghețata;
băuturile îndulcite cu zahăr;
alimentele prăjite;
plăcintele și preparatele de tip fast-food;
mâncarea takeaway bogată în grăsimi;
mezelurile procesate, inclusiv cârnații și baconul;
preparatele care conțin cantități mari de unt, smântână sau brânzeturi grase.
Specialista subliniază că aceste alimente nu trebuie eliminate complet din dietă, însă ar trebui consumate ocazional și nu transformate într-un obicei zilnic.
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Cum influențează greutatea tensiunea arterială
Excesul de grăsime corporală poate afecta sănătatea cardiovasculară prin mai multe mecanisme. Pe lângă solicitarea suplimentară a inimii, acesta favorizează apariția rezistenței la insulină și acumularea grăsimii în zona abdominală și în jurul organelor interne.
Toate aceste procese pot contribui la dificultăți în reglarea tensiunii arteriale și la creșterea riscului de complicații pe termen lung.
Alternative mai sănătoase pentru mesele de zi cu zi
Dr. Pauline Swift recomandă citirea atentă a etichetelor și adoptarea unor alegeri alimentare mai echilibrate.
Printre schimbările simple care pot ajuta la controlul tensiunii arteriale se numără:
înlocuirea gustărilor dulci cu fructe proaspete;
alegerea iaurtului simplu în locul deserturilor procesate;
consumul de proteine slabe;
includerea cerealelor integrale în alimentație;
creșterea cantității de legume din fiecare masă.
Potrivit specialistei, aceste ajustări nu par spectaculoase la prima vedere, însă pot reduce aportul caloric și pot contribui la o mai bună gestionare a greutății și a tensiunii arteriale, fără sentimentul de restricție severă.
Adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și monitorizarea regulată a tensiunii arteriale rămân printre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor cardiovasculare și de menținere a unei stări bune de sănătate pe termen lung.