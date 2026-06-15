Alimentele care pot agrava hipertensiunea și crește riscul de infarct sau AVC. Recomandările unui specialist

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:32

Persoanele care suferă de hipertensiune arterială ar trebui să acorde o atenție deosebită alimentelor pe care le consumă zilnic, deoarece anumite produse aparent obișnuite pot contribui la agravarea afecțiunii și la creșterea riscului de probleme cardiovasculare severe.

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