Ce se întâmplă în organism dacă nu mănânci timp de 36 de ore. Avantajele postului prelungit și riscurile de care trebuie să ții cont

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:14

Postul intermitent continuă să câștige popularitate în rândul celor care își doresc să slăbească sau să își îmbunătățească sănătatea metabolică. Un material video realizat de un canal specializat în animații medicale explică modul în care organismul reacționează atunci când este privat de hrană timp de 36 de ore. Deși procesul poate aduce anumite beneficii, specialiștii avertizează că există și efecte secundare care nu trebuie ignorate.

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