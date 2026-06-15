Ce se întâmplă în organism dacă nu mănânci timp de 36 de ore. Avantajele postului prelungit și riscurile de care trebuie să ții cont

Postul intermitent continuă să câștige popularitate în rândul celor care își doresc să slăbească sau să își îmbunătățească sănătatea metabolică. Un material video realizat de un canal specializat în animații medicale explică modul în care organismul reacționează atunci când este privat de hrană timp de 36 de ore. Deși procesul poate aduce anumite beneficii, specialiștii avertizează că există și efecte secundare care nu trebuie ignorate.
Potrivit simulării prezentate de canalul Wellness Wise și preluate de publicația britanică Unilad, corpul începe să treacă printr-o serie de transformări încă din primele ore de post.
Cum reacționează organismul în timpul unui post de 36 de ore
La aproximativ patru ore după ultima masă, procesul de digestie se încheie, iar nivelul insulinei începe să scadă. În această etapă, organismul utilizează rezervele de zahăr stocate pentru a produce energie.
După opt ore, glicemia continuă să scadă, iar corpul începe să consume glicogenul acumulat în ficat și mușchi pentru a-și menține funcțiile normale.
În jurul pragului de 12 ore, organismul începe să ardă mai intens grăsimile și intră treptat într-o stare metabolică numită cetoză, în care folosește lipidele drept principală sursă de energie.
După 16 ore de post, procesele de reciclare celulară devin mai active, organismul eliminând componente deteriorate ale celulelor și diferite reziduuri metabolice.
La 24 de ore, corpul funcționează aproape exclusiv pe baza rezervelor de grăsime. În această etapă sunt asociate beneficii precum reducerea inflamației și îmbunătățirea sensibilității la insulină.
După aproximativ 30 de ore, crește secreția hormonului de creștere, fenomen care poate contribui la menținerea masei musculare și la accelerarea consumului de grăsimi.
La 36 de ore, procesul de autofagie – mecanismul prin care organismul elimină și reciclează componentele celulare uzate – atinge un nivel ridicat. Susținătorii postului prelungit consideră că această etapă favorizează regenerarea țesuturilor și optimizarea funcțiilor metabolice.
Efectele neplăcute care pot apărea
Medicii subliniază însă că postul prelungit nu este lipsit de riscuri și că reacțiile diferă de la o persoană la alta.
Specialiștii din cadrul The Emily Program, rețea dedicată tratării tulburărilor de alimentație, atrag atenția că multe dintre efectele adverse ale postului intermitent sunt adesea trecute cu vederea.
Printre cele mai frecvente simptome raportate se numără:
senzația accentuată de foame;
oboseala și lipsa energiei;
durerile de cap;
amețeala;
constipația și balonarea;
iritabilitatea și schimbările de dispoziție;
respirația urât mirositoare;
dificultățile de somn;
deshidratarea;
urinarea frecventă;
posibile efecte asupra sănătății reproductive;
carențele nutritive și riscul de malnutriție.
De ce recomandă specialiștii prudență
Experții subliniază că studiile realizate pe oameni privind efectele postului prelungit sunt încă limitate, atât ca număr de participanți, cât și ca durată. Unul dintre motive este faptul că această practică este dificil de menținut pe termen lung, mulți dintre cei care o încearcă renunțând înainte de finalizarea perioadei propuse.
De asemenea, specialiștii au observat că postul intermitent poate reprezenta un factor de risc pentru persoanele predispuse la tulburări de alimentație. Chiar dacă nu este considerat în sine o astfel de afecțiune, ignorarea repetată a senzației de foame poate contribui la dezvoltarea unei relații nesănătoase cu alimentația.
Deși un post de 36 de ore poate declanșa procese metabolice asociate cu arderea grăsimilor și regenerarea celulară, această practică nu este potrivită pentru toată lumea. Specialiștii recomandă ca orice schimbare majoră a regimului alimentar să fie făcută cu prudență și, ideal, sub supravegherea unui medic sau a unui nutriționist.