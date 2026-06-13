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Monden· 2 min citire

Controversa de la Campionatul Mondial. A fost sau nu Shakira?

Shakira

Shakira

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 09:03
SursăRealitatea PLUS

Controverse uriașe la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de pe stadionul Azteca din Mexic. Spectacolul de deschidere a turneului a avut mai multe momente spectaculoase, printre care și unul muzical cu Shakira în prim-plan. Comentariile de pe rețelele de socializare au evidențiat imediat faptul că telespectatorii nu au recunoscut-o din prima pe Shakira și au pus la îndoială faptul că ar fi fost ea, ci mai degrabă ar fi fost vorba despre o dublură.

Aspectul Shakirei, controverse uriașe pe rețelele de socializare

Artista de 49 de ani a fost însoțită de cântărețul Burna Boy în momentul în care au lansat melodia oficială a Cupei Mondiale din 2026. Shakira a purtat o ținută galbenă, pantaloni scurți albi și pantofi sport cu platformă, completați de ochelari de soare închiși la culoare.

Aspectul cântăreței a provocat numeroase comentarii, iar fanii au speculat pe platformele de socializare că Shakira ar fi putut avea o înlocuitoare la ceremonia de deschidere. Un utilizator a scris: „E Shakira? Nu arată ca Shakira? Nu văd bine?”, în timp ce alții s-au referit la artistă ca la o dublură.

Un alt admirator al artistei a replicat: „Asta nu este Shakira... cine e?!?!”, iar unul a scris în spaniolă: „Nu-mi spuneți că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei”. Alții au intervenit cu comentarii precum: „De ce la deschiderea Cupei Mondiale au adus o sosie a Shakirei?” Aceste teorii au fost desființate după o analiză minuțioasă postată de un utilizator, care au transmis că fanii experți asigură că este într-adevăr Shakira. Acesta a menționat o cicatrice pe frunte, iar umflătura pe care o avea pe față este atribuită botoxului, motiv pentru care purta ochelari.

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