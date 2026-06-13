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Monden· 2 min citire
Controversa de la Campionatul Mondial. A fost sau nu Shakira?
Shakira
Publicat13 iun. 2026, 09:03
SursăRealitatea PLUS
Controverse uriașe la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de pe stadionul Azteca din Mexic. Spectacolul de deschidere a turneului a avut mai multe momente spectaculoase, printre care și unul muzical cu Shakira în prim-plan. Comentariile de pe rețelele de socializare au evidențiat imediat faptul că telespectatorii nu au recunoscut-o din prima pe Shakira și au pus la îndoială faptul că ar fi fost ea, ci mai degrabă ar fi fost vorba despre o dublură.
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