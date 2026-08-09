Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum în Argentina. Ceremonie restrânsă lângă Rosario

Lionel Messi și-a luat duminică rămas bun de la tatăl său, Jorge Messi, în cadrul unei ceremonii funerare restrânse. Slujba a avut loc la un cimitir din orașul Pérez, aflat în apropiere de Rosario, în Argentina. Jorge Messi a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 68 de ani. La ceremonie au participat membrii familiei și persoane apropiate.
Messi a venit din Miami cu familia
Starul argentinian a călătorit de la Miami la Rosario cu un avion privat. Acesta a fost însoțit de soția sa, Antonela Roccuzzo, și de copiii lor. Familia s-a deplasat apoi direct la cimitirul El Prado din Pérez. Accesul în timpul ceremoniei a fost strict limitat.
Ceremonia s-a încheiat în jurul prânzului, când mai multe vehicule au părăsit cimitirul. Membrii familiei au putut fi văzuți de la distanță în timp ce se îmbrățișau. În zonă se aflau doar câțiva polițiști și jurnaliști. Întregul eveniment s-a desfășurat într-un cadru intim.
Mesaje de susținere pentru Messi
La porțile cimitirului a fost lăsat un tricou cu numărul 10. Oamenii au depus și o coroană de flori în memoria lui Jorge Messi. Pe mai multe bucăți de hârtie erau scrise mesaje precum „Curaj, Leo, te iubim” și „Curaj, familia Messi!”. Gesturile au fost făcute în semn de sprijin pentru fotbalist și familia sa.
Mai mulți coechipieri din naționala Argentinei și-au exprimat dorința de a fi alături de căpitanul lor. Leandro Paredes a declarat că prezența colegilor i-ar putea face bine lui Messi în această perioadă. Rodrigo de Paul, apropiat al starului argentinian și coechipier cu acesta la Inter Miami, i-a adus un omagiu după meciul cu Monterrey. După ce a marcat, acesta a arătat un tricou cu numărul 10 purtat pe sub echipamentul său.
Jorge Messi i-a fost și tată, și agent
Jorge Messi a avut un rol important în viața și cariera fiului său. Acesta l-a sprijinit pe Lionel Messi încă din copilărie și a devenit ulterior agentul său. Jorge s-a ocupat de negocierile contractuale și de numeroase aspecte comerciale ale carierei fotbalistului. În același timp, a rămas unul dintre principalii săi susținători.
Jorge Messi a murit într-o clinică din Rosario, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Cauza decesului nu a fost făcută publică. În presă a fost menționat un posibil diagnostic de cancer, însă informația nu a fost confirmată oficial. În luna iunie, familia anunțase că acesta se afla sub supraveghere medicală și se recupera după o problemă de sănătate.
Problemele tatălui său l-au afectat vizibil pe Lionel Messi în timpul Cupei Mondiale. Jorge Messi nu a fost prezent la competiție, iar absența sa a atras atenția. După un gol marcat împotriva Algeriei, fotbalistul a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre o perioadă dificilă provocată de o situație din afara sportului. După finala pierdută în fața Spaniei, Messi a petrecut câteva zile alături de familie la Rosario.