Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum în Argentina. Ceremonie restrânsă lângă Rosario

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 20:56

Lionel Messi și-a luat duminică rămas bun de la tatăl său, Jorge Messi, în cadrul unei ceremonii funerare restrânse. Slujba a avut loc la un cimitir din orașul Pérez, aflat în apropiere de Rosario, în Argentina. Jorge Messi a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 68 de ani. La ceremonie au participat membrii familiei și persoane apropiate.

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