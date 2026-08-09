FIFA răspunde acuzațiilor la adresa lui Gianni Infantino: „Un efort concertat de a ne submina”

FIFA a respins acuzațiile apărute recent la adresa președintelui Gianni Infantino și a denunțat un „efort concertat și continuu” de a submina organizația și conducerea acesteia.
FIFA a criticat vehement, sâmbătă, ceea ce a descris drept un „efort concertat și continuu” de a „submina” forul mondial al fotbalului și pe președintele său, Gianni Infantino, în contextul unor acuzații publicate în presa britanică.
„Rapoartele publicate recent conțineau afirmații nefondate și acuzații demonstrabil false cu privire la FIFA și președintele său. Speculațiile și insinuările nu ar trebui prezentate ca fapte, iar repetarea unei acuzații nu o face adevărată”, a transmis FIFA într-un comunicat, fără să indice explicit materialele la care se referă.
The Telegraph, acuzații de favoritism din perioada UEFA
Reacția vine după ce cotidianul britanic The Telegraph a relatat, vineri seară, că Infantino, în vârstă de 56 de ani, este acuzat de favoritism din perioada în care a fost secretar general al UEFA, între 2009 și 2016.
Potrivit publicației, care nu și-a citat sursele, actualul președinte al FIFA ar fi folosit poziția sa pentru a promova o angajată UEFA cu care ar fi avut o relație intimă. Jurnalul britanic mai susține că angajata ar fi primit, la plecarea din organizație, un pachet compensatoriu de șase cifre, aprobat de Infantino, precum și plata unor taxe de aproximativ 50.000 de euro pentru un program MBA.
UEFA confirmă plata, dar spune că a respectat regulile
UEFA a confirmat pentru AFP că a fost făcută „o plată”, alături de achitarea taxelor pentru un program MBA la o școală de afaceri locală. Forul european a precizat însă că plata a respectat regulile aplicabile angajaților care părăseau organizația la acel moment.
FIFA a susținut că acceptă „orice analiză critică legitimă”, însă a acuzat că aceasta nu trebuie folosită „pentru a distorsiona faptele, a amplifica acuzații nefondate sau a crea artificial distrageri menite să împiedice progresul”.
Criză pentru Infantino după planul privind investițiile private
Gianni Infantino traversează o perioadă tensionată după dezvăluirea, la finalul lunii iulie, a unui plan controversat de deschidere a FIFA către investiții private, proiect retras ulterior. UEFA a rămas critică și și-a menținut, joi, amenințarea cu boicotarea Cupelor Mondiale, apreciind că abandonarea proiectului nu este suficientă.
Vineri, președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, una dintre vocile critice constante la adresa lui Infantino, i-a cerut acestuia să demisioneze.
În comunicatul transmis sâmbătă, FIFA a subliniat că nu va „sprijini, facilita și tolera niciun proces legat de alegerea președintelui FIFA care este contrar statutelor sale, procedurilor democratice sau cadrului de guvernanță stabilit”.
„Președintele FIFA a fost ales democratic de asociațiile membre FIFA și continuă să își îndeplinească atribuțiile în temeiul mandatului pe care i l-au încredințat”, a mai transmis organizația.