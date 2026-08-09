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Sport· 1 min citire

România, medalie de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj

România la Campionatele Mondiale de Canotaj

România la Campionatele Mondiale de Canotaj

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 14:33
SursăRealitatea PLUS

România a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Plovdiv pentru juniori, la categoria feminin.

Echipa format din cele 9 fete a reușit să ajungă primele la linia de sosire. Victoria vine la o zi după ce România a mai câștigat alte două medalii de aur și două de bronz.

Aurul a fost obținut la dublu rame masculin și patru rame feminin, în timp ce echipa de dublu vâsle feminin și patru vâsle feminin au cucerit medaliile de bronz. 

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