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Sport· 1 min citire
România, medalie de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj
România la Campionatele Mondiale de Canotaj
Publicat9 aug. 2026, 14:33
SursăRealitatea PLUS
România a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Plovdiv pentru juniori, la categoria feminin.
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