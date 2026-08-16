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Justitie· 1 min citire
Președinții Curților de Apel cer detalii despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu
Justiție
Publicat16 aug. 2026, 16:05
SursăRealitatea PLUS
Președinții Curților de Apel din România cer transparență în legătură cu presupusa întâlnire dintre premierul demis, Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. Aceștia au făcut o solicitare publică de clarificare și transparență în acest sens, semnată de 16 magistrați.
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