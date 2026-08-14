Detalii șocante din dosarul lui Cristian Pomohaci: cum îi droga pe minori. Ce spun stenogramele

Publicat 14 aug. 2026, 17:03 Sursă Realitatea PLUS

Cristian Pomohaci nu scapă de arest. Fostul preot, acuzat de trafic de droguri de mare risc și viol asupra minorilor, rămâne închis pentru încă 30 de zile. Cântărețul se află în spatele gratiilor încă de la începutul lunii iunie, după ce procurorii au descins la el acasă și la alte imobile pe care le deține. Între timp, au ieșit la iveală noi detalii șocante. Stenogramele din dosar arată cum Pomohaci își ademenea victimele și recunoaște consumul de droguri chiar și înainte de spectacole. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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