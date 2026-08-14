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Detalii șocante din dosarul lui Cristian Pomohaci: cum îi droga pe minori. Ce spun stenogramele

Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 17:03
SursăRealitatea PLUS

Cristian Pomohaci nu scapă de arest. Fostul preot, acuzat de trafic de droguri de mare risc și viol asupra minorilor, rămâne închis pentru încă 30 de zile. Cântărețul se află în spatele gratiilor încă de la începutul lunii iunie, după ce procurorii au descins la el acasă și la alte imobile pe care le deține. Între timp, au ieșit la iveală noi detalii șocante. Stenogramele din dosar arată cum Pomohaci își ademenea victimele și recunoaște consumul de droguri chiar și înainte de spectacole. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Judecătorii de la Tribunalul Mureș au decis să îi prelungească arestul preventiv pentru încă 30 de zile lui Cristian Pomohaci. Artistul se află în spatele gratiilor de la începutul lunii iunie, după perchezițiile făcute în doua dosare diferite: unul în care este acuzat de viol asupra minorilor și altul în care este acuzat de trafic de droguri.

De altfel, Cristian Pomohaci avea un mod de operare bine pus la punct, spun anchetatorii: și-ar fi droga victimele înainte de abuzurile sexuale. Anchetatorii susțin că astfel de fapte s-ar fi repetat pe parcursul mai multor ani. Într-o discuție interceptată de anchetatori în februarie 2026, cântărețul ar fi recunoscut că folosea droguri pentru a face față spectacolelor.

Totodată, doi tineri ar fi recunoscut în fața procurorilor că au întreținut relații sexuale cu Pomohaci și că ar fi consumat împreună substanțe interzise. Pe unul dintre ei, artistul l-ar fi rugat chiar să-i procure el drogurile, pentru că rămăsese fără, mai spune DIICOT.

În același timp, Cristian Pomohaci este acuzat că ar fi obligat și trei minori să consume substanțe interzise. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit acasă la Pomohaci patru tipuri de droguri diferite, dar și două milioane de euro în numerar. 

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