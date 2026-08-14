Acuzații în Coaliție: Pîslaru susține că partidele au transmis în plic grilele salariale pentru demnitari

Publicat 14 aug. 2026, 15:22 Actualizat 14 aug. 2026, 15:23

Ministrul interimar al Muncii aruncă responsabilitatea legii salarizării la partide! Dragoș Pîslaru susține că nu Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus majorarea veniturilor pentru demnitari. Interimarul spune că grilele de salarizare au venit în plic de la partide.

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