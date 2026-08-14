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Acuzații în Coaliție: Pîslaru susține că partidele au transmis în plic grilele salariale pentru demnitari

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat14 aug. 2026, 15:22
Actualizat14 aug. 2026, 15:23

Ministrul interimar al Muncii aruncă responsabilitatea legii salarizării la partide! Dragoș Pîslaru susține că nu Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus majorarea veniturilor pentru demnitari. Interimarul spune că grilele de salarizare au venit în plic de la partide.

„După venirea mea ca ministru, când a fost pregătit acel acord politic privind medierea Administrației Prezidențiale, ca parte a acelui acord politic, dar nemediatizat ca atare, am primit un e-mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice semnatari ai acordului au convenit asupra grilei de demnitari. Grila de demnitari este propunerea celor patru partide, ca să fie foarte clar, cu domnul Manole, domnul Văcaru, toată lumea care era implicată în acordul politic, și mi-au trimis o grilă de demnitari care a fost analizată cu experții Băncii Mondiale.

Grila de demnitari nu a fost pusă de Guvernul Bolojan și a fost primită ca parte a acordului politic. Grilele pentru demnitari le-ați primit în plic? Da, am e-mailul de la Camera Deputaților.

Față de lucrurile pe care le-ați văzut în spațiul public pe varianta din 17 iulie, varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii – pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie”, a declarat Dragoș Pîslaru.

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