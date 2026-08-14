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ALERTĂ pe litoral. Steag roșu la Eforie! Scăldatul a fost interzis din cauza valurilor periculoase

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 11:48

Alertă pe litoral. Salvamarii au arborat vineri steagul roșu pe plajele din Eforie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Turiștii sunt avertizați că scăldatul este strict interzis, valurile mari și curenții puternici reprezentând un pericol mortal chiar și pentru cei mai experimentați înotători.

Vântul puternic a creat valuri uriașe și curenți de adâncime extrem de înșelători de-a lungul liniei de coastă din Eforie. Salvamarii atrag atenția că forța apei poate trage rapid spre larg pe oricine se aventurează în mare, indiferent de abilitățile de înot.

Echipele de salvare patrulează neîncetat la mal și fac apel la responsabilitatea oamenilor, cerându-le să respecte semnalizarea de siguranță și să nu își pună viața în pericol.

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