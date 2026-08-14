Alertă dispariție: două adolescente de 15 ani sunt de negăsit în Tulcea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 09:16

Alertă în municipiul Tulcea, după ce două adolescente în vârstă de 15 ani au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Polițiștii au fost sesizați în seara zilei de 13 august 2026 și desfășoară în prezent verificări pentru identificarea celor două minore.

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