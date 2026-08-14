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Alertă dispariție: două adolescente de 15 ani sunt de negăsit în Tulcea

Fete dispărute

Fete dispărute

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 09:16

Alertă în municipiul Tulcea, după ce două adolescente în vârstă de 15 ani au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Polițiștii au fost sesizați în seara zilei de 13 august 2026 și desfășoară în prezent verificări pentru identificarea celor două minore.

Două fete de 15 ani, de negăsit

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, oamenii legii au fost anunțați joi, 13 august, în jurul orei 22:00, că Budi Harni Nazara și Budi Sibela, ambele în vârstă de 15 ani și domiciliate în municipiul Tulcea, au plecat voluntar de acasă.

De atunci, adolescentele nu au mai revenit la domiciliu. Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca cele două fete să se afle împreună.

Polițiștii au demarat procedurile specifice pentru localizarea și găsirea adolescentelor.

Cum erau îmbrăcate cele două minore

La momentul plecării, Budi Harni Nazara avea aproximativ 1,65 metri înălțime, o constituție astenică și părul lung, șaten.

Adolescenta purta o rochie neagră cu imprimeuri și papuci albi.

Budi Sibela era, de asemenea, îmbrăcată cu o rochie neagră cu imprimeuri și purta papuci de culoare albă.

Polițiștii folosesc aceste semnalmente și informații privind vestimentația în cadrul activităților de căutare.

Poliția cere sprijinul oamenilor

Autoritățile fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre cele două adolescente să anunțe imediat Poliția.

Orice informație care poate contribui la stabilirea locului în care se află minorele poate fi importantă pentru anchetatori.

Persoanele care le-au văzut pe cele două fete sau dețin date relevante sunt rugate să sune la 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Polițiștii continuă verificările pentru găsirea celor două minore și stabilirea împrejurărilor în care acestea au plecat de la domiciliu.

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