Alertă în zona Padina! Un cioban dispărut este căutat cu drona cu termoviziune şi câinele de salvare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 08:24

Un cioban care a plecat de la o stână din comuna Arefu, în zona Ciocanu-Padina, este căutat de salvamontiști, polițiști și mai multe echipaje. Salvatorii montani folosesc inclusiv o dronă cu termoviziune, însă bărbatul nu a fost găsit până acum.

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