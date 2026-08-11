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Alertă în zona Padina! Un cioban dispărut este căutat cu drona cu termoviziune şi câinele de salvare

Intervenție Salvamontiști

Intervenție Salvamontiști

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 08:24

Un cioban care a plecat de la o stână din comuna Arefu, în zona Ciocanu-Padina, este căutat de salvamontiști, polițiști și mai multe echipaje. Salvatorii montani folosesc inclusiv o dronă cu termoviziune, însă bărbatul nu a fost găsit până acum.

Salvamont Argeș a fost solicitat de Poliția Curtea de Argeș pentru a participa la căutarea unui cioban care a plecat voluntar de la o stână din zona Ciocanu-Padina și nu a mai ajuns la domiciliu.

La misiune au participat doi salvatori montani din cadrul formației Curtea de Argeș, sprijiniți de câinele Olaf, specializat în căutarea persoanelor în mediul natural, și de o dronă dotată cu termoviziune.

Tehnologia permite scanarea rapidă a unor suprafețe extinse și a zonelor montane greu accesibile, unde căutările terestre sunt dificile.

Salvatorii montani au verificat amănunțit zona pe parcursul întregii zile, însă, în ciuda eforturilor, persoana dispărută nu a fost găsită. Misiunea de căutare continuă, iar echipele Salvamont anunță că vor desfășura în continuare verificări în zilele următoare, până la clarificarea situației.

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