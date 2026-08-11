Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Alertă în zona Padina! Un cioban dispărut este căutat cu drona cu termoviziune şi câinele de salvare
Intervenție Salvamontiști
Un cioban care a plecat de la o stână din comuna Arefu, în zona Ciocanu-Padina, este căutat de salvamontiști, polițiști și mai multe echipaje. Salvatorii montani folosesc inclusiv o dronă cu termoviziune, însă bărbatul nu a fost găsit până acum.
Citește și
- 07:20Căldură sufocantă în România: temperaturile urcă până la 39 de grade. Zonele afectate
- 00:02Mama unuia dintre atacatorii ambulanței din Cluj explică de ce au sărit cu bâtele: „Se aude că fură copii, să le ia organismul din ei”
- 23:31Doliu uriaș în Poliție: unul dintre profesioniștii luptei împotriva criminalității economice, răpus de o boală necruțătoare
- 22:11Șofer din Buzău, prins cu 172 km/h în timp ce își ducea tatăl rănit la spital. Ce au făcut polițiștii după ce l-au oprit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News