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Marea s-a liniștit după mai multe zile cu valuri puternice. Recomandările salvamarilor VIDEO

Salvamar

Salvamar

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 08:36
Actualizat11 aug. 2026, 08:37

După câteva zile în care vântul puternic, valurile și curenții au ținut salvamarii în alertă, marea s-a liniștit, marți dimineață, la Eforie Nord. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade, iar apa mării are 25-26 de grade.

Salvamarii din Eforie Nord anunță că, în sfârșit, condițiile de pe litoral sunt mai bune pentru cei care vor să intre în apă. Aceștia recomandă, însă, turiștilor să verifice în permanență steagul arborat la postul de salvamar și să respecte indicațiile salvatorilor.

„Condițiile se pot schimba pe parcursul zilei”, avertizează salvamarii.

Foto: Facebook Meteoplus

În zilele precedente, marea agitată și curenții puternici le-au dat bătăi de cap salvatorilor. Aceștia au solicitat inclusiv sprijinul jandarmilor pentru a scoate din apă persoane care au ignorat steagul roșu și s-au aventurat în mare.

Salvamarii le recomandă turiștilor să nu ignore semnalele de avertizare și să țină cont de condițiile afișate la fiecare post de salvare.

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