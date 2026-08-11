Zelenski avertizează că Rusia nu mai poate susține războiul: „Pentru prima dată în istoria sa, nu poate lupta fără întăriri din partea Coreei de Nord”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia se pregătește să desfășoare un nou contingent de militari nord-coreeni pe teritoriul său și că a primit rachete balistice suplimentare de la Phenian.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Kiev a avertizat că aprofundarea cooperării militare dintre Moscova și Phenian nu reprezintă doar o amenințare pentru Ucraina, ci și pentru state din Asia, inclusiv Japonia, Coreea de Sud și Filipine.
„Rusia nu poate purta războiul fără Coreea de Nord”
„Pentru prima dată în istoria sa, Rusia nu poate purta un război fără întăriri din partea Coreei de Nord”, a transmis Zelenski. „Acum se pregătesc să desfășoare un contingent suplimentar de coreeni pe teritoriul lor. Au primit, imaginați-vă, rachete balistice suplimentare din Coreea de Nord”, a adăugat el.
Zelenski susține că armele și militarii nord-coreeni sunt testați și își îmbunătățesc capacitățile pe frontul din Ucraina, prin colaborarea directă cu armata rusă. Potrivit acestuia, utilizarea repetată a rachetelor balistice nord-coreene și experiența acumulată de trupele Phenianului pot amplifica ulterior riscurile de securitate în regiunea Asia-Pacific.
Zelenski cere sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei
„Cu cât sunt mai multe atacuri nord-coreene aici, în Ucraina, în Europa, cu cât sunt folosite mai mult rachetele și soldații lor, cu atât își remediază mai mult deficiențele și punctele vulnerabile, cu atât mai mare va fi pericolul ulterior pentru Japonia, Republica Coreea, Filipine și alte țări din regiune”, a afirmat președintele ucrainean.
El a cerut comunității internaționale, inclusiv Japoniei și Coreei de Sud, să sprijine consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. În opinia sa, o apărare aeriană mai eficientă ar reduce posibilitatea ca Phenianul să își testeze și să își perfecționeze arsenalul în războiul declanșat de Rusia.
Moscova și Phenianul, parteneriat militar consolidat după pactul din 2024
Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri militari ai Moscovei după ce Vladimir Putin și Kim Jong Un au semnat, în iunie 2024, un acord de apărare reciprocă. Rusia a folosit ulterior militari nord-coreeni în operațiuni de contraofensivă care au contribuit la împingerea forțelor ucrainene din regiunea rusă de frontieră Kursk.