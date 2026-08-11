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Asfalt surpat pe o stradă din Constanța: mașină, scoasă dintr-un crater imens de echipajul de la descarcerare VIDEO

Incident trafic Constanța / Captură FocusPress

Incident trafic Constanța / Captură FocusPress

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 08:59
Actualizat11 aug. 2026, 09:27

O porțiune de asfalt s-a surpat, marți dimineață, pe strada Anghel Saligny din Constanța, în zona ICIL, iar un autoturism a ajuns direct în groapa formată. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime. La fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare pentru scoaterea mașinii din groapă. Traficul în zonă a fost restricționat.

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, asfaltul s-a surpat, iar autoturismul a căzut în zona afectată. Echipajul de descarcerare intervine pentru gestionarea situației și pentru scoaterea mașinii din crater.

Traficul în zonă a fost restricționat, urmând să fie stabilite circumstanțele în care s-a produs surparea.

Crater uriaș pe Bulevardul Eroilor din Capitală: o mașină a ajuns în groapa formată

Incidentul vine după un caza asemănător petrecut recent în Capitală. Cântăreața Carmen Șerban a trecut atunci prin momente de panică, după ce autoturismul pe care îl conducea a ajuns într-un crater format pe Bulevardul Eroilor din Capitală. Artista a povestit pe Facebook că roțile din partea stângă a mașinii au intrat în groapa formată după surparea carosabilului. Artista a precizat că nu a fost rănită, însă autoturismul a suferit avarii și urmează să fie dus la un service pentru verificări.

La scurt timp după incident, în zonă au intervenit echipele Apa Nova, iar circulația a fost restricționată pentru efectuarea lucrărilor și verificarea infrastructurii afectate. Primăria Capitalei anunțase că lucrările de remediere urmau să fie finalizate până vineri dimineață. Cauza exactă a surpării carosabilului urma să fie stabilită de specialiști.

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