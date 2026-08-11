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Social· 1 min citire
Asfalt surpat pe o stradă din Constanța: mașină, scoasă dintr-un crater imens de echipajul de la descarcerare VIDEO
Incident trafic Constanța / Captură FocusPress
Publicat11 aug. 2026, 08:59
Actualizat11 aug. 2026, 09:27
O porțiune de asfalt s-a surpat, marți dimineață, pe strada Anghel Saligny din Constanța, în zona ICIL, iar un autoturism a ajuns direct în groapa formată. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime. La fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare pentru scoaterea mașinii din groapă. Traficul în zonă a fost restricționat.
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