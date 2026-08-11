Incident violent la un spital din Slatina. O pacientă a lovit de două ori o infirmieră

Publicat 11 aug. 2026, 08:44 Sursă Realitatea PLUS

Incident violent la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Slatina. O infirmieră de 43 de ani a fost lovită de două ori de o pacientă pe care o însoțea pentru efectuarea unor investigații medicale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre spitalSlatinapacientăinfirmierăviolenta