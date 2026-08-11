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Incident violent la un spital din Slatina. O pacientă a lovit de două ori o infirmieră

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Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS

Incident violent la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Slatina. O infirmieră de 43 de ani a fost lovită de două ori de o pacientă pe care o însoțea pentru efectuarea unor investigații medicale.

O infirmieră de 43 de ani de la unitatea de primiri urgențe a fost lovită de o pacientă pe care o însoțea pentru investigații. Femeia de 63 de ani a încercat să părăsească spitalul și a lovit-o de 2 ori.

Infirmiera a suferit un traumatism craniofacial și a avut nevoie de îngrijiri de urgență. Soțul pacientei a devenit și el agresiv verbal și fizic și a fost scos din spital în cătușe.

Managerul spitalului a anunțat că instituția depune plângere penală și că nu este normal ca angajații să vină la muncă cu frică. Poliția s-a sesizat din oficiu, agresorii riscă acum închisoare între 1 și 5 ani pentru violență asupra personalului medical.

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