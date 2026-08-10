Doliu uriaș în Poliție: unul dintre profesioniștii luptei împotriva criminalității economice, răpus de o boală necruțătoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 23:31

Doliu în Poliția Română. Comisarul‑șef Theodor Alexandru Enăchescu, unul dintre profesioniștii care au marcat lupta împotriva criminalității economice, s-a stins din viață după o boală necruțătoare. Cu câteva săptămâni în urmă, toate structurile din Poliție au făcut un apel umanitar pentru a-i veni în ajutor, însă boala era mult prea avansată.

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