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Social· 1 min citire
Doliu uriaș în Poliție: unul dintre profesioniștii luptei împotriva criminalității economice, răpus de o boală necruțătoare
Doliu în Poliția Română
Doliu în Poliția Română. Comisarul‑șef Theodor Alexandru Enăchescu, unul dintre profesioniștii care au marcat lupta împotriva criminalității economice, s-a stins din viață după o boală necruțătoare. Cu câteva săptămâni în urmă, toate structurile din Poliție au făcut un apel umanitar pentru a-i veni în ajutor, însă boala era mult prea avansată.
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