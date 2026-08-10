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Doliu uriaș în Poliție: unul dintre profesioniștii luptei împotriva criminalității economice, răpus de o boală necruțătoare

Doliu în Poliția Română

Doliu în Poliția Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 23:31

Doliu în Poliția Română. Comisarul‑șef Theodor Alexandru Enăchescu, unul dintre profesioniștii care au marcat lupta împotriva criminalității economice, s-a stins din viață după o boală necruțătoare. Cu câteva săptămâni în urmă, toate structurile din Poliție au făcut un apel umanitar pentru a-i veni în ajutor, însă boala era mult prea avansată.

Theodor Alexandru Enăchescu, unul dintre profesioniștii care au marcat lupta împotriva criminalității economice, a murit după o boală necruțătoare, a transmis sindicatul Europol.

Enăchescu a condus structuri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Economice – IGPR, unde experiența, rigoarea și capacitatea de anticipare au făcut diferența în dosare ce vizau prejudicii majore și mecanisme economice esențiale ale statului. A fost un profesionist care a împins mereu limitele meseriei, inovând metode de depistare timpurie a infracțiunilor din zona macroeconomică.

A fost mentor pentru generații de polițiști, cărora le-a transmis nu doar tehnică și procedură, ci și principii: responsabilitate, echilibru, curaj și respect pentru lege. Pentru cei din jur, a rămas înainte de toate un OM.

Trupul neînsuflețit este depus la Capela Cimitirului Militar Ghencea III, iar înmormântarea va avea loc marți, 11 august, de la ora 11:00.

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