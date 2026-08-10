Șofer din Buzău, prins cu 172 km/h în timp ce își ducea tatăl rănit la spital. Ce au făcut polițiștii după ce l-au oprit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 22:11

O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc duminică, 9 august, pe DN2-E85, în județul Buzău. Un șofer care se grăbea să-și ducă tatăl la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost înregistrat de radar circulând cu 172 de kilometri pe oră.

Distribuie articolul