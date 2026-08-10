Șofer din Buzău, prins cu 172 km/h în timp ce își ducea tatăl rănit la spital. Ce au făcut polițiștii după ce l-au oprit

O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc duminică, 9 august, pe DN2-E85, în județul Buzău. Un șofer care se grăbea să-și ducă tatăl la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost înregistrat de radar circulând cu 172 de kilometri pe oră.
Bărbatul le-a explicat polițiștilor că persoana aflată în mașină avea nevoie de îngrijiri medicale urgente. Tatăl său fusese mușcat de un câine și avea răni deschise.
În loc să-l lase să continue singur deplasarea în același ritm, polițiștii au decis să-l escorteze până la Unitatea de Primiri Urgențe. După ce pacientul a fost preluat de cadrele medicale, șoferul a fost sancționat pentru viteza cu care circulase și a rămas fără permis timp de 120 de zile.
Radarul l-a prins cu 172 km/h pe DN2-E85
Incidentul s-a petrecut în afara localității Poșta Câlnău, în timp ce un echipaj al Serviciului Rutier Buzău supraveghea traficul.
Aparatul radar a înregistrat un autoturism care circula cu 172 km/h, iar polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire. Viteza era cu peste 70 de kilometri pe oră mai mare decât limita maximă admisă, situație care atrage sancțiuni severe potrivit legislației rutiere.
Când au ajuns la autoturism, agenții au aflat însă motivul pentru care conducătorul auto se grăbea. Acesta le-a spus că se îndreaptă către spital pentru a-și duce tatăl rănit.
Pe scaunul din dreapta se afla chiar tatăl său, care fusese mușcat de un câine. Bărbatul avea răni deschise și necesita îngrijiri medicale.
Polițiștii au escortat mașina până la Urgență
După ce au constatat situația, polițiștii au decis să acorde prioritate urgenței medicale. În loc să-i permită șoferului să continue deplasarea cu viteză foarte mare, echipajul de poliție a escortat autoturismul până la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău.
Autoturismul a fost însoțit în regim de urgență, iar odată ajunși la spital, bărbatul rănit a fost preluat de cadrele medicale.
IPJ Buzău a explicat că decizia polițiștilor a avut la bază necesitatea de a proteja viața și integritatea fizică a persoanei rănite.
„Având în vedere prioritatea absolută de a proteja viața și integritatea fizică a cetățenilor, echipajul de poliție a escortat în regim de urgență autoturismul până la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, a transmis IPJ Buzău în comunicarea transmisă către presă.
După ce și-a lăsat tatăl la spital, șoferul a rămas fără permis
Faptul că exista o urgență medicală nu l-a scutit însă pe conducătorul auto de răspunderea pentru viteza cu care circulase.
După ce tatăl său a fost lăsat în grija medicilor, polițiștii l-au sancționat pe șofer pentru depășirea vitezei și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile.
Legislația rutieră prevede această perioadă de suspendare în cazul depășirii cu mai mult de 70 km/h a limitei maxime admise. În același timp, dovada înlocuitoare a permisului este eliberată fără drept de circulație.
Astfel, după ce și-a dus tatăl la spital și a rezolvat urgența medicală, șoferul a rămas pieton pentru următoarele patru luni.
Amenda poate ajunge la peste 4.300 de lei
Pe lângă suspendarea permisului, conducătorul auto a primit și o amendă contravențională.
Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, care presupune între 9 și 20 de puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei.
În aceste condiții, amenda prevăzută de legislație poate fi cuprinsă între 1.946,25 lei și 4.325 de lei.
IPJ Buzău nu a precizat care a fost valoarea exactă a amenzii aplicate șoferului.
Poliția: Urgența medicală nu justifică viteza extremă
IPJ Buzău a făcut publică situația pentru a evidenția modul în care echipajul de poliție a intervenit pentru ca bărbatul rănit să ajungă cât mai repede la spital.
În același timp, reprezentanții Poliției atrag atenția că o urgență medicală nu justifică asumarea unor riscuri extreme în trafic și recomandă apelarea serviciului de urgență atunci când starea unei persoane necesită intervenție medicală rapidă.
„Deși viața și urgențele medicale au prioritate, viteza excesivă pune în pericol siguranța tuturor”, precizează IPJ Buzău, care recomandă ca în situații în care starea unei persoane necesită intervenție medicală urgentă, să fie apelat 112.