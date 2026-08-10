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Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade și nopți tropicale: cât va dura episodul de temperaturi extreme

Caniculă București/ Profimedia

Caniculă București/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 14:28

Capitala intră sub incidența unei informări meteorologice de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat. Potrivit prognozei speciale transmise luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor urca până la 35-36 de grade marți, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Astfel, în intervalul 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 09:00, vremea va fi călduroasă în București, cu o temperatură maximă de 31-33 de grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 16-19 grade.

Situația se va schimba marți, când vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. ANM estimează că indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade, ceea ce va însemna o noapte tropicală.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului, când rafalele pot atinge 35-40 km/h.

În intervalul 12 august, ora 09:00 – 21:00, vremea va rămâne călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge din nou pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 32-34 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări, cu rafale de 35-45 km/h.

Cod galben de caniculă în București

ANM precizează că, în perioada 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind canicula, temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic ridicat și nopțile tropicale.

De asemenea, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, Capitala se va afla sub cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

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