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Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade și nopți tropicale: cât va dura episodul de temperaturi extreme
Caniculă București/ Profimedia
Capitala intră sub incidența unei informări meteorologice de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat. Potrivit prognozei speciale transmise luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor urca până la 35-36 de grade marți, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
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