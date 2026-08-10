De la amendă la misiune de salvare: Un șofer depistat cu o viteză uluitoare pe E85 a fost escortat de poliție la spital

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 aug. 2026, 14:12

O cursă disperată pentru salvarea unei vieți s-a încheiat cu sprijinul polițiștilor rutieri din Buzău. Prins de radar pe E85 cu o viteză record de 172 km/h, un șofer le-a explicat agenților că tatăl său are nevoie urgentă de îngrijiri medicale după un atac al unui câine. Înțelegând gravitatea situației, echipajul de poliție a deschis drumul și a escortat vehiculul până la Spitalul Județean de Urgență.

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