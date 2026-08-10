Brazilia, principalul partener al României în Mercosur: 86,1% din exporturi au mers către această țară

Brazilia a fost principalul partener comercial al României din cadrul Mercosur în 2024, concentrând 86,1% din exporturile românești către cele patru state ale blocului sud-american și 58,5% din importuri, arată o analiză a Institutului Național de Statistică.
Brazilia, principalul partener al României în Mercosur
Schimburile comerciale ale României cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay au avut o pondere redusă în comerțul exterior total în 2024: 0,27% la exporturi și 0,33% la importuri. Totuși, activitatea este concentrată în rândul unui număr mic de companii cu potențial ridicat, care realizează 39% din exporturi și 22% din importuri, transmite Agerpres.
Președintele INS, Tudorel Andrei, subliniază că Brazilia este de departe cel mai important partener comercial al României dintre statele Mercosur. Exporturile către această țară au reprezentat 86,1% din totalul livrărilor românești către regiune, în timp ce importurile din Brazilia au avut o pondere de 58,5%.
Cele mai importante produse exportate de România în Brazilia au fost reactoarele nucleare, mașinile și echipamentele mecanice, vehiculele terestre și piesele acestora, echipamentele electrice, cauciucul și metalele.
La import, principalele categorii au inclus reziduuri și deșeuri alimentare, tutun, vehicule și echipamente pentru căi ferate, pastă de lemn și cafea.
Comerț concentrat în mâna unor firme
Analiza INS indică un nivel ridicat de concentrare în cazul exporturilor. Astfel, 13 companii generează 75% din exporturile României către Mercosur, iar 20 de firme dețin 80% din total.
Trei dintre aceste companii își direcționează peste jumătate din exporturi către piața Mercosur. Două firme cu capital românesc au o dependență și mai mare de această regiune, cu ponderi de 89%, respectiv 100%, din exportul lor total.
În schimb, importurile sunt mai puțin concentrate. Douăzeci de firme realizează 80% din volumul importurilor din statele Mercosur, iar șapte dintre acestea sunt specializate în produse provenite din regiune, având o cotă de piață de circa 40%.
Rolul statisticii pentru aderarea la OCDE
Tudorel Andrei a arătat că datele statistice și analiza lor aprofundată „ajută la îmbogățirea cunoașterii unui fenomen”. Potrivit șefului INS, instituția are un rol esențial în procesul de aderare a României la OCDE, întrucât statistica se numără printre domeniile prioritare evaluate de experții internaționali.