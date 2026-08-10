Brazilia, principalul partener al României în Mercosur: 86,1% din exporturi au mers către această țară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 13:41

Brazilia a fost principalul partener comercial al României din cadrul Mercosur în 2024, concentrând 86,1% din exporturile românești către cele patru state ale blocului sud-american și 58,5% din importuri, arată o analiză a Institutului Național de Statistică.

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