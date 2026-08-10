Un oraș din România oprește transportul public, inclusiv în zona metropolitană. Compania acuză datorii de aproape 20 de milioane de lei

Societatea de Transport Public (STP) S.A. Alba Iulia, operatorul care asigura transportul în municipiu și în zona metropolitană formată din 12 localități, a anunțat că, începând de luni, 10 august 2026, ora 11:00, oprește complet cursele, invocând lipsa banilor pentru motorină. Decizia vine după ce, în urmă cu aproape două luni, compania sistase deja transportul în interiorul municipiului Alba Iulia.
„Suntem nevoiţi să oprim transportul şi pe ultimele trasee pe care le-am ţinut în funcţiune până azi — cele către Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Sântimbru, Mihalţ, Berghin, Şpring, Meteş, Stremţ şi Teiuş. Nu este o decizie. Este o consecinţă. Un autobuz nu merge pe hotărâri de consiliu local", a transmis STP Alba Iulia într-un comunicat de presă.
Datorii de aproape 20 de milioane de lei
Potrivit companiei, municipiul Alba Iulia are, la data de 10 august 2026, datorii totale de 19.957.611,48 lei, reprezentând facturi emise și neîncasate. Din această sumă, 17.957.611,48 lei au scadența depășită, iar:
14.031.245,59 lei fac obiectul unei executări silite încuviințate de instanță, prin Încheierile civile nr. 3903/CC/2026 și nr. 4227/CC/2026 ale Judecătoriei Alba Iulia
8.983.436,03 lei reprezintă arierate (restanțe mai vechi de 90 de zile), pentru care legea obligă primăria să le reducă lunar cu minimum 5%, adică 449.171,80 lei/lună — reducere care, potrivit STP, nu a fost aplicată
Compania a exemplificat printr-o factură emisă pe 28 noiembrie 2025, în valoare de 1.257.047,40 lei, înregistrată la primărie și devenită scadentă la 21 februarie 2026. Au trecut 170 de zile de atunci, factura devenind arierat pe 22 mai, fără a fi contestată sau plătită.
„Iar în loc să plătească, primarul ne-a amendat cu 690.000 de lei pentru că nu circulăm", au transmis oficialii STP.
Compania respinge acuzațiile de furt
STP Alba Iulia a negat public afirmațiile primarului Gabriel Pleșa, care a susținut în repetate rânduri că municipiul nu are datorii către operator și că „se fură la STP".
„Am fost reclamaţi la toate instituţiile posibile. Numai anul acesta am avut trei controale ale A.N.A.F.; de la celelalte instituţii am pierdut numărul. [...] Dacă nu s-a găsit nimic în atâtea verificări, atunci acuzaţia nu era despre furt. Era despre a face loc", se arată în comunicat.
Mesaj către angajați: „Patru luni fără salarii"
Compania a transmis și un mesaj către proprii angajați, care nu au fost plătiți de patru luni:
„Patru luni în care aţi venit la garaj, aţi ţinut autobuzele în stare de funcţionare [...] cu bani pe care nu i-aţi primit. Nu cunoaştem, în acest oraş, un alt colectiv care să fi rezistat atât. [...] Sunteţi, de fapt, singurul motiv pentru care oraşul a mai avut transport public până astăzi".
STP anunță că va continua demersurile legale: „Mergem în fiecare instituţie, în fiecare instanţă şi la fiecare for european unde acest dosar are ce căuta [...] Nu semnăm nimic sub presiune şi nu cerem îndurare nimănui".