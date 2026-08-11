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Marea s-a liniștit după mai multe zile cu valuri puternice. Recomandările salvamarilor VIDEO
Salvamar
Publicat11 aug. 2026, 08:36
Actualizat11 aug. 2026, 08:37
După câteva zile în care vântul puternic, valurile și curenții au ținut salvamarii în alertă, marea s-a liniștit, marți dimineață, la Eforie Nord. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade, iar apa mării are 25-26 de grade.
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