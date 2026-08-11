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Tragedie pe Siret. Trupul adolescentului de 16 ani dispărut duminică în apele râului, găsit după două zile

Căutări Siret/ Foto: ISU Galați

Căutări Siret/ Foto: ISU Galați

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:39

Tragedie în județul Vrancea. Trupul adolescentului de 16 ani dispărut duminică în râul Siret, în zona podului Nănești-Lungoci, a fost găsit marți dimineață, pe malul apei, în apropierea localității Nănești.

Căutările au fost reluate marți dimineață, după ce misiunea coordonată de ISU Galați fusese sistată pe timpul nopții. La operațiune au participat echipe de intervenție din trei județe.

Potrivit ISU Vrancea, trupul adolescentului a fost observat la suprafața apei, în apropierea malului, și a fost ulterior recuperat de voluntari. La fața locului intervin o autospecială de intervenție din cadrul ISU Galați și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea.

Adolescentul dispăruse duminică, după ce intrase în râul Siret pentru a se scălda împreună cu alți doi prieteni. Cei trei copii au intrat în apă de pe mal, în dreptul localității Lungoci, însă unul dintre ei nu a mai reușit să iasă la suprafață.

Pentru căutarea adolescentului au fost mobilizate forțe din cadrul ISU Vrancea și ISU Galați, inclusiv două bărci și o ambarcațiune cu motor pentru căutarea la suprafață, precum și mai multe autospeciale și echipaje medicale.

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