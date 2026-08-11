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Social· 1 min citire
Tragedie pe Siret. Trupul adolescentului de 16 ani dispărut duminică în apele râului, găsit după două zile
Căutări Siret/ Foto: ISU Galați
Tragedie în județul Vrancea. Trupul adolescentului de 16 ani dispărut duminică în râul Siret, în zona podului Nănești-Lungoci, a fost găsit marți dimineață, pe malul apei, în apropierea localității Nănești.
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