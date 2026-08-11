Restricții majore pe DN1, între Brașov și Făgăraș. Cât va dura intervenția și ce trebuie să știe șoferii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 11:35

Traficul rutier va fi restricționat pe DN1, între localitățile Vlădeni și Perșani, începând de miercuri, 12 august, pentru lucrări de asfaltare. Intervenția se va desfășura pe aproximativ 7 kilometri și este estimată să dureze trei săptămâni.

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