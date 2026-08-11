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Restricții majore pe DN1, între Brașov și Făgăraș. Cât va dura intervenția și ce trebuie să știe șoferii

Restricții trafic/ DRPD Brașov

Restricții trafic/ DRPD Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 11:35

Traficul rutier va fi restricționat pe DN1, între localitățile Vlădeni și Perșani, începând de miercuri, 12 august, pentru lucrări de asfaltare. Intervenția se va desfășura pe aproximativ 7 kilometri și este estimată să dureze trei săptămâni.

Potrivit informării transmise marți de DRDP Brașov, lucrările vor necesita închiderea unei benzi de circulație, iar traficul va fi dirijat cu ajutorul semafoarelor și al piloților de dirijare. Autoritățile avertizează că în zona lucrărilor se pot forma coloane importante de autoturisme.

Pentru evitarea aglomerației, șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative. Una dintre variante este traseul DN1 – Șercaia – DN73A – Poiana Mărului – Zărnești – Râșnov – DN73 – Brașov, cu posibilitatea utilizării acestuia și la întoarcere.

O altă rută recomandată este DN1 – Șercaia – DN1S – Hoghiz – DN13 – Brașov, în ambele sensuri.

Pentru traficul local și autovehiculele cu masa mai mică de 7,5 tone este disponibilă și ruta DN1 – DN112J – Dumbrăvița – DN112C – Hălchiu – DN13 – Brașov, de asemenea în ambele sensuri.

Pe traseele alternative vor fi amplasate indicatoare temporare de orientare pentru șoferi.

Restricțiile sunt estimate să fie menținute timp de aproximativ trei săptămâni. DRDP Brașov precizează că lucrările nu se vor desfășura vinerea și în timpul weekendului, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să țină cont de semnalizarea din zona intervențiilor.

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