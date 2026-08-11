Un om de afaceri din Călărași, suspectat că ar fi vrut să fure fier vechi din barjele scufundate în Dunăre

Polițiștii au reținut un om de afaceri din Călărași după ce acesta a fost prins cu barca proprie lângă barjele scufundate în Dunăre de autorități. Bărbatul a respins toate acuzațiile și susține că nu intenționa să fure piese metalice și că se afla acolo doar din curiozitate.
Situația de pe Dunăre rămâne extrem de tensionată, pe fondul crizei hidrologice și al riscurilor de securitate din zona barjelor scufundate pentru susținerea nivelului apei. Polițiștii de la Garda de Coastă și reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) sunt în alertă maximă încă de la ora 20:00, după ce o ambarcațiune suspectă s-a apropiat nepermis de mult de navele de transport imersate.
Zonele din apropierea barjelor au fost împânzite de forte de ordine, care au reușit să îl identifice pe proprietarul șalupei. Este vorba despre un om de afaceri dintr-o comună din județul Călărași, care a fost ridicat și condus la audieri.
Dosar penal pentru tentativă de furt, pe fondul avertismentelor navigatorilor
Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt de fier. În cadrul audierilor, acesta a respins toate acuzațiile formulate de anchetatori, susținând că nu intenționa să fure piese metalice și că prezența sa în perimetrul restricționat a fost dictată exclusiv de curiozitate.
Ancheta are loc într-un context în care navigatorii de pe Dunăre atrag atenția că furturile de fier vechi și componente metalice sunt un fenomen des întâlnit în regiune. Aceștia avertizează că orice încercare de a tăia piese din structura barjelor, de a sustrage cabluri sau de a umbla la lanțurile de ancorare poate avea consecințe catastrofale asupra întregii operațiuni tehnice de la Cernavodă.
Ce a comunicat oficial Poliția Română
„La data de 9 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că 2 persoane, aflate pe o șalupă, ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Izvoarele.
Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere.
În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcațiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri.
În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat”, se arată în comunicatul de la poliție.
Unitatea 2 de la Cernavodă, în pragul opririi în următoarele 48 de ore
În paralel cu ancheta poliției, situația hidrologică la Cernavodă atinge cote critice. Sorin Grindeașu, directorul pentru situații de urgență din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, a anunțat că nivelul apei a scăzut sub pragul de siguranță, ajungând la minus 12 centimetri.
Conform procedurilor tehnice de operare ale centralei nucleare, atingerea acestei cotele critice impune oprirea controlată a reactoarelor. În acest sens, oficialul a precizat că Unitatea 2 de la Cernavodă urmează să fie oprită în următoarele 48 de ore dacă debitul și nivelul apei nu se vor stabiliza. Pentru prevenirea oricăror alte incidente, polițiștii au rămas mobilizați în perimetrul barjelor, menținând zona sub strictă supraveghere.