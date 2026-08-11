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Pericol pe o stradă din Pitești: o conductă de gaze a fost spartă în timpul unor lucrări. Intervin pompierii

Conductă gaze spartă/ Foto: ISU Argeş

Conductă gaze spartă/ Foto: ISU Argeş

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 12:40
Actualizat11 aug. 2026, 12:45

O conductă subterană de gaze a fost spartă, marți, în timpul unor lucrări efectuate pe o stradă din municipiul Pitești. Incidentul a mobilizat pompierii, care intervin pentru a preveni producerea unui eveniment grav, până la sosirea echipei distribuitorului de gaze.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, conducta a fost avariată în timpul unor lucrări, existând astfel riscul unor acumulări de gaze în zona afectată.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești, cu o autospecială de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

„Este vorba despre o conductă subterană, spartă în urma efectuării unor lucrări în zona respectivă. (...) Pompierii asigură măsuri specifice, până la sosirea unei echipe a distribuitorului de gaz”, a transmis ISU Argeș.

Intervenția pompierilor este necesară pentru limitarea riscurilor generate de scurgerea de gaze și pentru menținerea siguranței în zona incidentului. Reprezentanții ISU Argeș spun însă că nu s-a impus evacuarea locatarilor din zona în care s-a produs avaria.

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