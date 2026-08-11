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Social· 1 min citire
Pericol pe o stradă din Pitești: o conductă de gaze a fost spartă în timpul unor lucrări. Intervin pompierii
Conductă gaze spartă/ Foto: ISU Argeş
Publicat11 aug. 2026, 12:40
Actualizat11 aug. 2026, 12:45
O conductă subterană de gaze a fost spartă, marți, în timpul unor lucrări efectuate pe o stradă din municipiul Pitești. Incidentul a mobilizat pompierii, care intervin pentru a preveni producerea unui eveniment grav, până la sosirea echipei distribuitorului de gaze.
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