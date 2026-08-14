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Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. 31 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 08:59

Salvamontiștii din mai multe județe ale țării au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 31 de persoane aflate în dificultate pe munte. În acest interval, la Dispeceratul Național Salvamont au fost primite 23 de apeluri prin care era solicitată intervenția de urgență, iar în două cazuri victimele au fost găsite decedate.

Două persoane găsite decedate

Dintre acestea, cinci persoane au fost transportate și predate serviciului de ambulanță sau SMURD pentru a fi duse la o unitate medicală. Alte două persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și au fost preluate de ambulanță sau transportate la spital, a precizat Salvamont România, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, din păcate, două persoane au fost găsite decedate, fiind predate Serviciului IML.

23 de apeluri pentru intervenții de urgență

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

  • trei apeluri pentru Salvamont Gorj;

  • câte două apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Maramureș;

  • câte un apel pentru Salvamont Argeș, Salvamont Argeș / Salvamont Sibiu, Salvamont Bihor, Salvamont Caraș-Severin, Salvamont Cluj, Salvamont Dâmbovița, Salvamont Olănești și Salvamont Zărnești;

  • trei apeluri pentru județul Caraș-Severin;

  • două apeluri pentru județul Vrancea;

  • câte un apel pentru județele Bihor, Covasna și Tulcea.

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