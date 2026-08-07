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Social· 1 min citire
Persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești. A fost găsit un caiac
Persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești
O persoană este căutată vineri, 7 august, după ce a fost dată dispărută în mare, între Tuzla și Costinești, în zona Farului de la Tuzla. În timpul operațiunilor, salvatorii au găsit un caiac în care se aflau bunuri personale.
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