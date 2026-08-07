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Persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești. A fost găsit un caiac

Persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești

Persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:05

O persoană este căutată vineri, 7 august, după ce a fost dată dispărută în mare, între Tuzla și Costinești, în zona Farului de la Tuzla. În timpul operațiunilor, salvatorii au găsit un caiac în care se aflau bunuri personale.

O persoană este căutată vineri, 7 august, în zona litoralului, după ce a fost semnalată ca dispărută în mare, între Tuzla și Costinești, în apropierea Farului de la Tuzla.

Caiac cu bunuri personale, descoperit în zona Farului de la Tuzla

Echipele de intervenție au descoperit, în timpul căutărilor, un caiac în care se aflau bunuri personale.

„Este vorba despre o persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești, în zona Farului de la Tuzla. S-a găsit un caiac cu lucruri personale”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

17 salvatori, mobilizați în operațiunea de căutare

La fața locului intervin două autospeciale de stingere și cinci autospeciale pentru scafandri, fiind mobilizați, în total, 17 salvatori.

Operațiunea este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările pentru găsirea persoanei dispărute. Informații suplimentare urmează să fie comunicate pe măsură ce misiunea avansează.

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