Persoană dispărută în mare, între Tuzla și Costinești. A fost găsit un caiac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:05

O persoană este căutată vineri, 7 august, după ce a fost dată dispărută în mare, între Tuzla și Costinești, în zona Farului de la Tuzla. În timpul operațiunilor, salvatorii au găsit un caiac în care se aflau bunuri personale.

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