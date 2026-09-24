Elena Udrea, reacție după imaginile cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Un bun exemplu de romantism tradițional”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 20:51

Elena Udrea a comentat imaginile în care președintele Nicușor Dan își sărută partenera, Mirabela Grădinaru, pe aeroport, înaintea plecării spre Statele Unite. Fostul ministru al Turismului a apreciat gestul într-un mesaj publicat pe Facebook.

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