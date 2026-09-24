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Politica· 2 min citire

Negocieri PNL-USR-UDMR pentru lista de miniștri, astăzi. USR ar vrea cel puțin șase ministere, inclusiv Justiția - SURSE

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare între PNL, USR și UDMR bat pasul pe loc, deoarece liderii celor trei partide nu reușesc să ajungă la un consens în ceea ce privește repartizarea ministerelor și componența Cabinetului Mureșan.

SURSE: USR ar vrea cel puțin șase ministere, inclusiv Justiția

Surse Realitatea PLUS spun că liderul USR, Dominic Fritz, ar fi solicitat ca partidul său să preia mai multe portofolii importante, între care Economia, Finanțele, Apărarea, Sănătatea, Justiția și Munca.

Potrivit acelorași surse, propunerea ar fi fost respinsă de liderii PNL și UDMR, iar discuțiile ar fi generat tensiuni între reprezentanții celor trei formațiuni.

La rândul său, UDMR ar urmări obținerea unor ministere cu atribuții avizatoare și cu reprezentare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), însă, formațiunii maghiare i-ar putea reveni portofoliile Dezvoltării, Agriculturii și Culturii.

Negocieri tensionate între partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan

O nouă rundă de discuții între liderii PNL, USR și UDMR este programată să aibă loc joi, pentru stabilirea formulei de guvernare și a componenței Cabinetului.

În cadrul negocierilor ar putea fi discutată și păstrarea unor miniștri din Guvernul Bolojan. Printre numele vehiculate se află Diana Buzoianu, Radu Miruță, Dragoș Pîslaru și Oana Țoiu.

Sursele politice citate de Realitatea PLUS spun că, în discuțiile privind viitoarea echipă guvernamentală, ar putea apărea și numele Laurei Codruța Kövesi, care ocupă în prezent funcția de procuror-șef al Parchetului European.

Negocierile au loc în condițiile în care formula PNL-USR-UDMR ar trebui să obțină susținerea unei majorități parlamentare pentru învestirea Guvernului.

Potrivit aritmeticii parlamentare, cele trei formațiuni nu ar dispune singure de cele 233 de voturi necesare pentru învestire, astfel că pentru formarea Guvernului ar fi necesar sprijinul altor parlamentari sau formațiuni politice.

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