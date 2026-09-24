Negocieri PNL-USR-UDMR pentru lista de miniștri, astăzi. USR ar vrea cel puțin șase ministere, inclusiv Justiția - SURSE

Publicat 24 sept. 2026, 10:35 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare între PNL, USR și UDMR bat pasul pe loc, deoarece liderii celor trei partide nu reușesc să ajungă la un consens în ceea ce privește repartizarea ministerelor și componența Cabinetului Mureșan.

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