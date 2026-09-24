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Politica· 2 min citire
Negocieri PNL-USR-UDMR pentru lista de miniștri, astăzi. USR ar vrea cel puțin șase ministere, inclusiv Justiția - SURSE
FOTO: Arhivă
Publicat24 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare între PNL, USR și UDMR bat pasul pe loc, deoarece liderii celor trei partide nu reușesc să ajungă la un consens în ceea ce privește repartizarea ministerelor și componența Cabinetului Mureșan.
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