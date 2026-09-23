Prim-vicepreședintele PSD, atac dur la Siegfried Mureșan: „Partidul n-are cum să-și asume încă un premier care ar putea face și mai rău acestei țări”

Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îl critică pe premierul desemnat Siegfried Mureșan și spune că social-democrații nu își pot asuma „încă un premier” care ar putea face și mai mult rău țării. Liderul PSD susține că viitorul guvern trebuie să fie capabil să creeze bunăstare pentru români și pune sub semnul întrebării capacitatea lui Mureșan de a relansa economia.
Declarațiile vin în contextul în care Siegfried Mureșan și-a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, susținând că România ar urma să intre într-o nouă etapă de creștere economică. Premierul desemnat are sprijinul PNL, USR și UDMR și încearcă să obțină susținerea necesară pentru învestirea noului cabinet.
Pucheanu: „Nu vreau să-mi imaginez” România cu Siegfried Mureșan premier
Ionuț Pucheanu spune că nu vede cu optimism perspectiva unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Prim-vicepreședintele PSD susține că acesta abia descoperă administrația locală și că partidul său nu ar putea susține un nou premier despre care consideră că ar putea agrava situația actuală.
„Nu vreau să-mi imaginez cam cum ar arăta România cu un premier ca Sigfried Mureșan care abia descoperă tainele administrației locale. Partidul Social-Democrat n-are cum vreodată să-și asume încă un premier care ar putea face și mai rău acestei țări”, a declarat Pucheanu, într-o postare pe Facebook.
Prim-vicepreședintele PSD a criticat și actuala guvernare, afirmând că „guvernul Bolojan 2.0” nu ar avea rezultate. În opinia sa, continuarea acelorași măsuri nu ar aduce schimbarea de care economia are nevoie.
„Greu de crezut că guvernul Bolojan 2.0, și accentuez pe acest 0 pentru că spune multe, va putea depăși cota celor 0 realizări de până acum”, a spus Pucheanu.
„În momentul de față suntem pe minus”
Pucheanu susține că România nu a reușit să creeze „plus valoare” în ultima perioadă și pune sub semnul întrebării capacitatea lui Siegfried Mureșan de a relansa economia, în condițiile în care acesta ar urma să continue măsurile stabilite de Ilie Bolojan.
„Atâta timp cât preț de mai bine de un an de zile a fost aproape imposibil să creăm plus valoare. Mi-e greu să cred că domnul Sigfried Mureșan, care vrea să urmeze toate măsurile pe care le-a setat deja domnul Bolojan, va putea aduce țara pe un minim de creștere economică, măcar să ajungem la 0, pentru că în momentul de față suntem pe minus. Minus în PIB, minus în cifră de afaceri, minus în fonduri europene atrase”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD.
Acesta a cerut ca discuțiile despre noul guvern să țină cont de „imaginea de ansamblu”. Pucheanu spune că obiectivul ar trebui să fie formarea unui executiv capabil să creeze bunăstare pentru români și a îndemnat ca toată lumea să ajungă „în postura de a vota un guvern care să fie chiar capabil pentru a crea bunăstare pentru români”.
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