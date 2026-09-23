Prim-vicepreședintele PSD, atac dur la Siegfried Mureșan: „Partidul n-are cum să-și asume încă un premier care ar putea face și mai rău acestei țări”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 19:39

Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îl critică pe premierul desemnat Siegfried Mureșan și spune că social-democrații nu își pot asuma „încă un premier” care ar putea face și mai mult rău țării. Liderul PSD susține că viitorul guvern trebuie să fie capabil să creeze bunăstare pentru români și pune sub semnul întrebării capacitatea lui Mureșan de a relansa economia.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica interna