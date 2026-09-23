Grindeanu îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul: „Pierdem timpul”

Mesaj ferm de la Sorin Grindeanu. Președintele PSD i-a cerut, miercuri, lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de premier desemnat, după ce acesta nu a venit la sediul partidului pentru a prezenta programul de guvernare, așa cum i-a solicitat anterior Grindeanu. Liderul PSD a spus că, în aceste condiții, Mureșan nu poate obține voturile social-democraților.
"Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedeşte a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureşan nu-şi doreşte să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am aşteptat la biroul de la Camera Deputaţilor, de preşedinte al Camerei Deputaţilor. În partea a doua l-am aşteptat aici ( la sediul PSD, nr). Am aşteptat chiar şi în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenţia să fie forma finală, fiindcă ştim că aceste lucruri se adaptează, dar m-aşteptam să fie cel puţin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore şi anume faptul că noi credem că dânsul nu-şi doreşte cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Şi atunci i-aş spune ce am spus şi luni, după şedinţa de Birou Permanent Naţional, anume faptul că pierdem timpul, să-şi depună mandatul, dacă stă în voturile PSD şi după modul în care, cel puţin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obţină voturile PSD în acest mod", a afirmat preşedintele PSD, într-o declarație de presă susținută miercuri seara la sediul central al partidului din Bulevardul Kiseleff.
În opinia sa, Mureșan ar trebui să scurteze toată această perioadă și să-şi depună mandatul.
"Mingea atunci e în terenul preşedintelui, ori să intrăm într-o procedură de alegere anticipată, deşi n-ar fi îndeplinit dacă nu se votează, dacă pică în Parlament sau se face o nouă nominalizare. Dar, aşa stând şi încercând să facem conferinţe de presă, să ne aruncăm unii altora lucruri, eu cred că nu e constructiv. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile, am trecut peste toate lucrurile de peste vară, pe care, în mod personal, domnul Mureşan le-a făcut la adresa mea şi a PSD-ului", a precizat Grindeanu.
Ce îi reproșează Grindeanu lui Siegfried Mureșan
Sorin Grindeanu a spus că înțelege "jocul și declarațiile politice", însă consideră că este necesar ca acestea să fie depășite pentru a putea fi abordate chestiuni concrete, precum programele de guvernare și argumentele în favoarea acestora.
Liderul PSD a afirmat că, în cazul lui Siegfried Mureșan, singurele mesaje politice pe care le-a observat au fost cele critice la adresa Partidului Social-Democrat și că nu a văzut, până în prezent, alte elemente ale unui program politic. Grindeanu a precizat că și-ar fi dorit ca discuția de miercuri să se poarte pe baza unor argumente și că era pregătit, alături de colegii săi, să analizeze propunerile din programul de guvernare al lui Mureșan.
Potrivit lui Grindeanu, întâlnirea nu ar fi presupus nimic umilitor sau ieșit din comun, ci ar fi urmărit identificarea unor soluții pentru români. El a subliniat că, în opinia sa, oamenii așteaptă soluții din partea clasei politice, nu orgolii, invective sau atacuri reciproce.
În contextul blocajului actual, președintele PSD a susținut că procesul ar trebui scurtat și i-a sugerat lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul.
"Singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureşan e legat de înjurături la adresa Partidului Social-Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aş fi dorit să am o discuţie astăzi pe argumente. Eram pregătit, împreună cu colegii mei, să discutăm pe ceea ce îşi propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieşit din comun, ci încercând să găsim soluţii pentru români. Eu cred că românii aşteaptă soluţii de la noi. Nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu ba p-a mătii, ci, aşa cum am spus, să găsim soluţii. Şi atunci, fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, şi anume, i-aş sugera să-şi depună mandatul", a mai spus Sorin Grindeanu.