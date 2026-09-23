Grindeanu îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul: „Pierdem timpul”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 18:15

Mesaj ferm de la Sorin Grindeanu. Președintele PSD i-a cerut, miercuri, lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de premier desemnat, după ce acesta nu a venit la sediul partidului pentru a prezenta programul de guvernare, așa cum i-a solicitat anterior Grindeanu. Liderul PSD a spus că, în aceste condiții, Mureșan nu poate obține voturile social-democraților.

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