Sorin Grindeanu, provocare pentru Siegfried Mureșan: Dacă vrea să demonstreze ca dorește să guverneze, să demisioneze din Parlamentul European

Publicat 23 sept. 2026, 14:37 Actualizat 23 sept. 2026, 14:39

Sorin Grindeanu transmite un mesaj clar după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are sprijinul a trei partide și că urmează discuții cu PSD. Surse politice afirmă că Grindeanu i-a spus premierului interimar Ilie Bolojan că PSD nu va fi convins să susțină un nou guvern PNL–USR–UDMR, dar a cerut schița programului de guvernare pe care Mureșan vrea să o depună în Parlament.

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