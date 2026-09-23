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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, provocare pentru Siegfried Mureșan: Dacă vrea să demonstreze ca dorește să guverneze, să demisioneze din Parlamentul European

Sorin Grindeanu și Siegfried Muresam

Sorin Grindeanu și Siegfried Muresam

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 sept. 2026, 14:37
Actualizat23 sept. 2026, 14:39

Sorin Grindeanu transmite un mesaj clar după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are sprijinul a trei partide și că urmează discuții cu PSD. Surse politice afirmă că Grindeanu i-a spus premierului interimar Ilie Bolojan că PSD nu va fi convins să susțină un nou guvern PNL–USR–UDMR, dar a cerut schița programului de guvernare pe care Mureșan vrea să o depună în Parlament.

Sorin Grindeanu: Îngrijorător e cu totul altceva: faptul că PNL și USR au o propunere de premier care ezită la orice pas și care cere aprobare șefilor săi.

Cu toate acestea, pentru că nu a trimis programul de guvernare sau măcar o schiță, îl anunț pe Mureșan că, atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe argumente, îl aștept la sediul PSD.

Până atunci, Mureșan ar trebui, din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a fi premier e una reală.
Imaginea proiectată în aceste zile e că nu își dorește. Face tot ce e posibil să nu ajungă în această funcție. Cred că ar trebui să ne arate că își dorește cu adevărat să fie premier și ar trebui să dovedească asta: să își anunțe demisia din Parlamentul European, să demonstreze că își asumă responsabilitatea.

Să se retragă din această funcție de europarlamentar, altfel dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România se află în criză profundă. Altfel, demonstrează că nu vrea să fie votat de alții din afara PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan pare că e doar un pion al lui Ilie Bolojan, care dorește prelungirea crizei politice, (...)e doar un Bolojan second-hand."

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