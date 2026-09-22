Scenariu‑bombă în PNL. Ce funcție în guvern îi pregătește Siegfried Mureșan lui Ilie Bolojan

Publicat 22 sept. 2026, 19:22 Sursă Realitate Plus

Un scenariu‑bombă a fost vehiculat în discuțiile interne din PNL privind programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Potrivit unor surse din interior, citate de Realitatea PLUS, actualul premier interimar Ilie Bolojan, care este și liderul PNL, ar urma să ocupe o funcție extrem de importantă în viitorul cabinet.

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