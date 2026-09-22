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Politica· 1 min citire

Scenariu‑bombă în PNL. Ce funcție în guvern îi pregătește Siegfried Mureșan lui Ilie Bolojan

Siegried Muresan si Ilie Bolojan

Siegried Muresan si Ilie Bolojan

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat22 sept. 2026, 19:22
SursăRealitate Plus

Un scenariu‑bombă a fost vehiculat în discuțiile interne din PNL privind programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Potrivit unor surse din interior, citate de Realitatea PLUS, actualul premier interimar Ilie Bolojan, care este și liderul PNL, ar urma să ocupe o funcție extrem de importantă în viitorul cabinet.

Conform informațiilor obținute de Realitatea PLUS, Mureșan a prezentat în ședința PNL un scenariu în care cele trei funcții de vicepremieri ar fi atribuite liderilor partidelor care vor participa la guvernare: Ilie Bolojan – PNL, Dominic Fritz – USR și Kelemen Hunor – UDMR.

Discuțiile pe marginea programului de guvernare au avut loc marți în grupul PNL și în întâlnirea cu liderii USR, urmând ca miercuri să fie programate discuții cu conducerea UDMR.

Surse participante la ședința liberalilor au precizat că Mureșan nu a venit cu un program complet, elaborat cap‑coadă, ci cu o listă de măsuri, majoritatea vizând reducerea cheltuielilor statului.

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