Siegfried Mureșan anunță reducerea numărului de parlamentari, comasări în agențiile statului și eliminarea cumulului pensie salariu la stat - surse

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 22 sept. 2026, 17:47

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-a anunțat colegii de partid, în ședința PNL, că vrea noi tăieri și măsuri de austeritate, în special în direcția reducerii cheltuielilor statului. Printre direcțiile enumerate se află reducerea numărului de parlamentari, comasări ale agențiilor de stat, reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensie–salariu la stat, potrivit unor surse din ședința liberalilor.

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