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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan anunță reducerea numărului de parlamentari, comasări în agențiile statului și eliminarea cumulului pensie salariu la stat - surse

Siegfried Muresan (foto FB)

Siegfried Muresan (foto FB)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 22 sept. 2026, 17:47

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-a anunțat colegii de partid, în ședința PNL, că vrea noi tăieri și măsuri de austeritate, în special în direcția reducerii cheltuielilor statului. Printre direcțiile enumerate se află reducerea numărului de parlamentari, comasări ale agențiilor de stat, reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensie–salariu la stat, potrivit unor surse din ședința liberalilor.

„Reforma trebuie să înceapă cu statul”, le-ar fi spus Mureșan liberalilor pe care i-a convocat să le prezinte liniile generale ale programului său de guvernare, potrivit Realitatea Plus.

Printre măsurile propuse în program se află reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul, precum și reducerea numărului de angajați din agențiile statului, prin comasarea acestora.

Mureșan își propune și reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensie–salariu la stat.

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern cu puteri depline a mai spus că își dorește eficientizarea managementului în companiile de stat, iar ANAF trebuie să se concentreze pe marile fraude.

În acest context, a precizat Mureșan, n-ar mai fi nevoie de majorarea taxelor, impozitelor și nici a TVA-ului.

Mureșan a reiterat că nu se va retrage și va merge la vot în Parlament.

După întâlnirea cu propriii colegi de partid, Mureșan va discuta tot marți și cu echipa USR, iar miercuri se va întâlni cu liderii UDMR.

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