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SURSE: Întâlnire crucială între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Cu ce propunere vine premierul demis

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat23 sept. 2026, 10:30
Actualizat23 sept. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Executiv intră într-o etapă decisivă. Surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că Ilie Bolojan ar urma să poarte discuțiile cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în condițiile în care social-democrații au decis, în cadrul unei ședințe interne, să nu susțină Guvernul Mureșan.

Întâlnire Bolojan – Grindeanu pentru formarea Guvernului

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Ilie Bolojan l-ar fi sunat pe Sorin Grindeanu și i-ar fi propus o întâlnire pentru a discuta despre configurația noului Executiv.

Întâlnirea dintre cei doi lideri politici ar urma să aibă loc luni, 23 septembrie 2026, și este considerată una importantă pentru deblocarea negocierilor privind formarea Guvernului.

PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan

Vă reamintim că PSD a votat în cadrul unei ședințe interne să nu meargă mai departe cu actuala formulă de guvernare și să nu susțină Executivul condus de Siegfried Mureșan.

În lipsa voturilor social-democraților, Guvernul Mureșan nu dispune, în acest moment, de majoritatea parlamentară necesară pentru a trece de votul de învestitură.

Situația poate fi însă modificată în urma negocierilor dintre liderii politici.

Siegfried Mureșan, declarații la ora 12.00

Premierul desemnat Siegfried Mureșan este așteptat să facă declarații publice la ora 12.00, moment în care ar putea clarifica dacă își păstrează mandatul și care este următorul pas în procesul de formare a Guvernului.

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