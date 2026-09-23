SURSE: Întâlnire crucială între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Cu ce propunere vine premierul demis

Publicat 23 sept. 2026, 10:30 Actualizat 23 sept. 2026, 10:37 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Executiv intră într-o etapă decisivă. Surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că Ilie Bolojan ar urma să poarte discuțiile cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în condițiile în care social-democrații au decis, în cadrul unei ședințe interne, să nu susțină Guvernul Mureșan.

Distribuie articolul