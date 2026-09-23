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Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor susține că guvernul Mureșan nu va majora nici TVA, nici alte taxe
Kelemen Hunor (UDMR)
Guvernul Mureşan n-ar lua în calcul nicio majorare de taxe, susține liderul UDMR Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, TVA, impozitele şi contribuţiile rămân nemodificate, iar în programul de guvernare există chiar propunerea de eliminare a taxelor parafiscale şi reducerea taxării muncii.
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