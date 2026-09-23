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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor susține că guvernul Mureșan nu va majora nici TVA, nici alte taxe

Kelemen Hunor (UDMR)

Kelemen Hunor (UDMR)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 23 sept. 2026, 07:28

Guvernul Mureşan n-ar lua în calcul nicio majorare de taxe, susține liderul UDMR Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, TVA, impozitele şi contribuţiile rămân nemodificate, iar în programul de guvernare există chiar propunerea de eliminare a taxelor parafiscale şi reducerea taxării muncii.

„Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale. De crescut, în niciun caz!”, a declarat liderul UDMR la Euronews România.

Kelemen a subliniat că, în viziunea formațiunii sale, eventualele ajustări fiscale trebuie să meargă în direcţia scăderii taxelor, în funcție de evoluția economiei.

Noi am spus că, dacă condiţiile economice ne permit, trebuie să mergem spre scădere, dar asta nu poţi să spui astăzi că se face mâine-poimâine”, a explicat el, referindu-se la nivelul TVA.

Liderul UDMR a adăugat că documentul de guvernare va conţine şi măsuri pentru reducerea taxării muncii, considerată o prioritate.

În programul de guvernare ar urma să fie inclusă eliminarea unor taxe parafiscale, precum taxele pentru ordinele profesionale ale medicilor, farmaciștilor sau avocaților. UDMR dorește însă să păstreze taxa de timbru în domeniile culturale, pentru că asociaţiile de creatori din domeniul literar, muzical sau arhitectural se finanțează pe această cale.

Miercuri, premierul desemnat lSiegfried Mureșan urmează să le prezintă liderilor UDMR programul de guvernare, după ce marți a participat la ședințele PNL și USR. Miza este una uriașă, mai ales după ce Kelemen Hunor a anunțat că în funcție de măsurile pe care le propune Siegfried Mureșan va decide dacă susține sau nu Guvernul.

Liderul UDMR susține totuși că Siegfried Mureșan ar trebui să meargă până la votul final în Parlament. În plus, pentru a putea obține cele 233 de voturi necesare pentru a fi învestit, Siegfried trebuie să încerce să convingă și PSD.

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