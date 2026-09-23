Înșelătorie cu credite online: două persoane, păgubite cu peste 20.000 de lei. Un tânăr a fost reținut

Un tânăr de 26 de ani din județul Galați a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că ar fi pus la cale o schemă de fraudă online prin care două persoane din județul Mureș ar fi fost păgubite cu aproximativ 20.100 de lei.
Bărbatul ar fi folosit o pagină falsă de pe rețelele de socializare și s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei instituții bancare. Potrivit anchetatorilor, acesta le-ar fi oferit victimelor posibilitatea de a obține credite sau refinanțări, după care ar fi folosit datele personale și bancare obținute pentru a contracta împrumuturi și a efectua tranzacții fără drept.
Cum ar fi funcționat schema de fraudă
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au efectuat o percheziție la locuința suspectului din comuna Cosmești, județul Galați. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.
Anchetatorii susțin că faptele ar fi fost comise în două perioade, respectiv 13-16 iulie și 18-19 august 2026.
Suspectul ar fi intrat în contact cu două persoane din județul Mureș și, folosindu-se de identitatea unui presupus reprezentant al unei bănci, le-ar fi determinat să îi transmită date personale și informații bancare.
Ulterior, aceste date ar fi fost utilizate fără acordul victimelor pentru realizarea unor operațiuni financiare.
Trei credite online, contractate cu datele victimelor
Potrivit polițiștilor, folosind informațiile personale ale celor două persoane, bărbatul ar fi contractat în mediul online trei credite, prin intermediul unor instituții financiare nebancare.
Valoarea totală a împrumuturilor ar fi fost de 12.300 de lei.
În cazul uneia dintre victime, suspectul ar fi utilizat fără drept și datele unui card bancar. Prin intermediul acestora ar fi fost realizate operațiuni financiare frauduloase în valoare de aproximativ 7.800 de lei.
Astfel, prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 20.100 de lei.
Cartele SIM și un telefon, ridicate la percheziții
În urma descinderii, polițiștii au găsit și ridicat mai multe obiecte despre care există suspiciuni că ar fi fost folosite în activitatea cercetată.
Printre acestea se numără cartele SIM și un telefon mobil, dispozitive care urmează să fie verificate în cadrul anchetei.
Polițiștii au pus în aplicare și un mandat de aducere, iar tânărul de 26 de ani a fost dus la audieri. După administrarea probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide asupra unei eventuale alte măsuri preventive.
Ancheta continuă
La acțiune au participat și polițiști din cadrul IPJ Galați, inclusiv lucrători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și ai Postului de Poliție Cosmești.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.