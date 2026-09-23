Înșelătorie cu credite online: două persoane, păgubite cu peste 20.000 de lei. Un tânăr a fost reținut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 11:55

Un tânăr de 26 de ani din județul Galați a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că ar fi pus la cale o schemă de fraudă online prin care două persoane din județul Mureș ar fi fost păgubite cu aproximativ 20.100 de lei.

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