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Percheziții în Botoșani într-un dosar de proxenetism: trei persoane, duse la audieri

Percheziții

Percheziții

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Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 10:29

Polițiștii din Botoșani au desfășurat miercuri o amplă acțiune într-un dosar penal de proxenetism. Anchetatorii au descins la șase adrese din municipiul Botoșani, vizând persoane suspectate că ar fi facilitat practicarea prostituției pentru mai multe tinere.

În urma perchezițiilor, trei persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri, iar anchetatorii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru cercetări.

Șase percheziții în Botoșani într-un dosar de proxenetism

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Botoșani, care au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară.

Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înlesnit practicarea prostituției pentru tinere cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani, din municipiul Botoșani.

Din cercetările efectuate până în acest moment, polițiștii susțin că suspecții le-ar fi facilitat tinerelor contactul cu bărbați interesați de serviciile sexuale, urmărind obținerea unor beneficii materiale.

Dispozitive electronice, ridicate de anchetatori

În timpul perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri despre care anchetatorii consideră că pot avea legătură cu dosarul.

Printre obiectele ridicate se află dispozitive electronice, acestea urmând să fie analizate în cadrul anchetei.

Totodată, trei persoane au fost preluate de polițiști și conduse la sediul IPJ Botoșani pentru audieri. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care ar fi fost desfășurată activitatea și rolul fiecărei persoane vizate.

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