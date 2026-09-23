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Justitie· 1 min citire
Percheziții în Botoșani într-un dosar de proxenetism: trei persoane, duse la audieri
Percheziții
Polițiștii din Botoșani au desfășurat miercuri o amplă acțiune într-un dosar penal de proxenetism. Anchetatorii au descins la șase adrese din municipiul Botoșani, vizând persoane suspectate că ar fi facilitat practicarea prostituției pentru mai multe tinere.
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