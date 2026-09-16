Polițist, reținut pentru trafic de persoane și proxenetism. Ar fi folosit metoda „loverboy”

Un agent de poliție din județul Argeș, în vârstă de 34 de ani, a fost reținut într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Anchetatorii îl acuză că ar fi racolat o femeie folosind metoda „loverboy”, după care ar fi determinat-o să practice prostituția în România și în Marea Britanie.
Polițistul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
Polițistul ar fi racolat victima prin metoda „loverboy”
Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești.
Potrivit probelor strânse până în acest moment, în cursul anului 2023, agentul de poliție ar fi abordat victima prin metoda cunoscută drept „loverboy”. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi indus-o în eroare și ar fi determinat-o să practice prostituția în scopul obținerii unor venituri.
Faptele investigate ar fi avut loc atât în România, cât și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii.
Ar fi înlesnit practicarea prostituției și ar fi luat o parte din bani
Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie – mai 2026, bărbatul ar fi continuat să înlesnească activitatea de prostituție a victimei în România.
Mai exact, acesta ar fi plătit diverse sume pentru publicarea anunțurilor prin care femeia își oferea serviciile sexuale.
Conform procurorilor, o parte semnificativă din banii obținuți în urma activității ar fi ajuns la polițist.
Cercetările urmăresc stabilirea întregii activități infracționale și a modului în care au fost obținute și împărțite sumele de bani.
Percheziții în dosarul polițistului din Argeș
Marți, anchetatorii au efectuat patru percheziții domiciliare. În timpul acțiunilor, oamenii legii au descoperit și ridicat bani în lei și euro, dar și mai multe bunuri și documente considerate relevante pentru anchetă.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au dispus, pe 15 septembrie 2026, reținerea agentului de poliție pentru 24 de ore.
O zi mai târziu, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Argeș a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
IPJ Argeș: „Se va acționa indiferent de calitatea persoanei”
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au transmis că instituția se delimitează de orice comportament care contravine legii și valorilor profesiei de polițist.
„Indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege”, a transmis IPJ Argeș.
Acțiunea anchetatorilor a beneficiat de sprijinul polițiștilor criminaliști din cadrul IPJ Argeș și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.