Polițist, reținut pentru trafic de persoane și proxenetism. Ar fi folosit metoda „loverboy”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 20:29

Un agent de poliție din județul Argeș, în vârstă de 34 de ani, a fost reținut într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Anchetatorii îl acuză că ar fi racolat o femeie folosind metoda „loverboy”, după care ar fi determinat-o să practice prostituția în România și în Marea Britanie.

Distribuie articolul