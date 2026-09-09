Meseria în care salariile pot ajunge la 10.000 de euro pe lună. Cum arată o zi de muncă pentru cei care o practică

Publicat 9 sept. 2026, 21:11 Actualizat 9 sept. 2026, 21:37

Un tehnician din industria energiei eoliene a povestit cât poate câștiga un specialist în domeniu, ce program are și cum se desfășoară munca la zeci de metri înălțime.

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