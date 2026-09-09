Meseria în care salariile pot ajunge la 10.000 de euro pe lună. Cum arată o zi de muncă pentru cei care o practică

Un tehnician din industria energiei eoliene a povestit cât poate câștiga un specialist în domeniu, ce program are și cum se desfășoară munca la zeci de metri înălțime.
Industria eoliană caută tot mai mulți specialiști
Extinderea industriei energiei eoliene aduce o nevoie tot mai mare de personal specializat pentru instalarea, verificarea și mentenanța turbinelor. Un tehnician care lucrează de câțiva ani în domeniu a explicat pe Reddit cum arată această meserie din perspectiva sa.
Acesta a răspuns întrebărilor internauților despre calificările necesare, veniturile din domeniu, programul de lucru și diferențele dintre activitatea onshore și offshore.
Salariile pot ajunge la 10.000 de euro
Potrivit tehnicianului, veniturile diferă în funcție de companie și de experiența acumulată. În cazul său, salariile din domeniu pot varia de la 3.000 până la 10.000 de euro.
Un internaut l-a întrebat despre condițiile de muncă, calificări, salarii și program, inclusiv despre diferențele dintre activitatea onshore și offshore.
„Cum e sa lucrezi pe turbine eoliene? Ce calificari sunt necesare? Salarii? Program? Onsnore/offshore?” a întrebat cineva.
Răspunsul tehnicianului a evidențiat diferențele mari care pot exista în funcție de angajator și de vechime.
„Salariile variază între 3K euro și 10K, depinde foarte mult de compania pentru care lucrezi și vechimea în domeniu”, a explicat acesta.
Veniturile ridicate sunt însă asociate cu un volum mare de muncă și cu efort fizic. Din experiența sa, cineva care câștigă deja 2.000 sau 3.000 de euro acasă ar trebui să aleagă acest domeniu mai ales dacă este atras cu adevărat de meserie.
„Dacă câștigi destul de bine acasă, să zicem 2K sau 3K euro, te sfătuiesc să te duci pe turbine doar dacă îți place foarte mult. E muncă multă și grea, dar se fac bani frumoși”, a mai spus acesta.
Program diferit pentru onshore și offshore
Numărul orelor de lucru depinde de tipul activității și de companie. Tehnicianul a explicat că, în cazul activității onshore, programul poate ajunge la aproximativ 10 ore pe zi, timp de șase zile pe săptămână.
În cazul activității offshore, experiența relatată de acesta presupune 12 ore de muncă pe zi, șapte zile din șapte.
Durata unei intervenții de mentenanță nu este fixă și depinde de problema care trebuie rezolvată.
„Mentenanța poate dura între două ore și câteva zile, depinde foarte mult ce ai de făcut”, a explicat acesta.
Cum funcționează turbinele eoliene
În cadrul discuției de pe Reddit, tehnicianul a oferit și informații despre funcționarea turbinelor. Acestea încep, în general, să producă energie atunci când viteza vântului ajunge la aproximativ 3-4 metri pe secundă.
În jurul unei viteze de 12-14 metri pe secundă, turbinele pot atinge puterea nominală.
Munca la înălțime pune presiune pe corp
Activitatea presupune și efort fizic important, inclusiv lucrul la zeci de metri deasupra solului. Întrebat dacă există o limită de vârstă pentru această meserie, tehnicianul a răspuns printr-o formulare sugestivă.
„Cât te ține spatele”. El a adăugat că a avut colegi cu vârste cuprinse între 55 și 60 de ani.
Astfel, experiența poate permite continuarea activității și la vârste mai înaintate, însă condiția fizică rămâne un factor important în munca desfășurată pe turbine.
Condițiile de lucru pot fi dificile
Tehnicianul a vorbit și despre situațiile mai puțin confortabile întâlnite pe teren. Condițiile diferă în funcție de proiect, iar în prezent, în zona de service, există lifturi care permit coborârea mai rapidă.
El și-a amintit însă de perioada în care tehnicienii aveau opțiuni mult mai limitate atunci când trebuiau să meargă la toaletă în timpul lucrului.
„Aveai două variante: ori te dădeai jos pe scară, dar apoi trebuia să urci înapoi, ori luai un sac și o găleată și îți făceai nevoile”, a povestit acesta, precizând că majoritatea colegilor alegeau a doua variantă.