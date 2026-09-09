Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Deschidere pe roşu la BVB: majoritatea indicilor înregistrează scăderi

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 11:29

BVB a deschis şedinţa de miercuri cu scăderi pe majoritatea indicilor, în timp ce rulajul a ajuns la 8,4 milioane de lei (1,59 milioane de euro) după primele 40 de minute de tranzacţionare.

Indicele principal BET, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), înregistra o scădere de 0,41%. La rândul său, indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna un declin de 0,40%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri de la Bursa de Valori Bucureşti, pierdea 0,33%, în timp ce indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiţii, cobora cu 0,24%.

Pe de altă parte, indicele BET-FI, care urmăreşte evoluţia fondurilor de investiţii, era în creştere cu 0,41%. Indicele BET-NG, ce cuprinde cele mai importante zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o scădere de 0,47%.

Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe piaţa AeRO a BVB, se deprecia cu 0,12%.

Potrivit datelor Bursei de Valori Bucureşti, cele mai mari creşteri ale preţurilor acţiunilor erau înregistrate de Transelectrica, cu 1,87%, BRD, cu 1,62%, şi Lion Capital, cu 1,17%.

În schimb, cele mai importante scăderi erau consemnate de acţiunile Sphera Franchise Group, în declin cu 2,40%, Impact Developer & Contractor, cu minus 1,99%, şi Rompetrol Rafinare, care pierdea 1,55%.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bursa de valori bucurestiBursa de valorisedinta bvb

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe