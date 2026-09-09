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Economie· 1 min citire
Precizări suplimentare ale Camerei de Comerț și Industrie a României privind deplasările externe
Camera de Comerț și Industrie a României
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări cu privire la comentariile apărute în spațiul public referitoare la o deplasare externă efectuată la data de 8 iulie 2026.
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