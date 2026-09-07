Calculele momentului: cu cât cresc facturile la curent?

Publicat 7 sept. 2026, 17:07 Sursă Realitatea PLUS

Vine o nouă lovitură pentru români. Hidroelectrica a anunțat că facturile la curent vor crește simțitor. Vizați sunt clienții noi sau cei cărora le expiră contractul în luna octombrie. Prețul energiei active ar urma să crească cu aproximativ 14%.

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