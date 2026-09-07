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Economie· 1 min citire

Calculele momentului: cu cât cresc facturile la curent?

Facturi mai mari

Facturi mai mari

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 17:07
SursăRealitatea PLUS

Vine o nouă lovitură pentru români. Hidroelectrica a anunțat că facturile la curent vor crește simțitor. Vizați sunt clienții noi sau cei cărora le expiră contractul în luna octombrie. Prețul energiei active ar urma să crească cu aproximativ 14%.

Hidroelectrica majorează prețul

Energia activă: - 0,45 → 0,515 lei/kWh

+14,4%

Prețul final: + aproximativ 7%

1,11–1,19 → 1,19–1,27 lei/kWh

CÂT VOR PLĂTI ROMÂNII ÎN PLUS LA FACTURI

* 100 kWh/lună - 8 lei

* 200 kWh/lună - 16 lei

* 300 kWh/lună - 24 lei

* 400 kWh/lună - 32 lei

* 500 kWh/lună - 40 lei

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