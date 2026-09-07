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Economie· 1 min citire
Calculele momentului: cu cât cresc facturile la curent?
Facturi mai mari
Publicat7 sept. 2026, 17:07
SursăRealitatea PLUS
Vine o nouă lovitură pentru români. Hidroelectrica a anunțat că facturile la curent vor crește simțitor. Vizați sunt clienții noi sau cei cărora le expiră contractul în luna octombrie. Prețul energiei active ar urma să crească cu aproximativ 14%.
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