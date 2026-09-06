Guvernul Bolojan a lăsat în urmă milioane de pensionari sărăciți

Publicat 6 sept. 2026, 09:49 Sursă Realitatea PLUS

De doi ani, milioane de români sunt lăsați singuri în fața austerității! Pensionarii plătesc din greu prețul măsurilor luate de guvernul Bolojan: pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflației, iar seniorii pierd lună de lună bani care le-ar fi revenit pentru a-și păstra puterea de cumpărare. Totul se întâmplă într-o Românie care se confruntă cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană raportat la venituri. Iar umilința continuă: de un an și jumătate, aproape un milion de pensionari sunt ținuți în așteptare cu promisiunea banilor din mica recalculare. Banii întârzie, procesul nu este finalizat, iar oamenii care au muncit o viață întreagă sunt cei care suportă nota de plată a austerității.

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