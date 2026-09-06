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Economie· 1 min citire

Guvernul Bolojan a lăsat în urmă milioane de pensionari sărăciți

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS

De doi ani, milioane de români sunt lăsați singuri în fața austerității! Pensionarii plătesc din greu prețul măsurilor luate de guvernul Bolojan: pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflației, iar seniorii pierd lună de lună bani care le-ar fi revenit pentru a-și păstra puterea de cumpărare. Totul se întâmplă într-o Românie care se confruntă cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană raportat la venituri. Iar umilința continuă: de un an și jumătate, aproape un milion de pensionari sunt ținuți în așteptare cu promisiunea banilor din mica recalculare. Banii întârzie, procesul nu este finalizat, iar oamenii care au muncit o viață întreagă sunt cei care suportă nota de plată a austerității.

Pensionarii sunt cei mai afectați de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, un guvern care a lăsat în urmă milioane de pensionari care nu își mai permit un trai decent.

De 2 ani de zile pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, totul în timp ce plătim mult mai mult de la mâncare, până la plata facturilor.

Pensionarii nu se mai descurcă, pentru că în țară există aproximativ 1 milion de seniori care trăiesc cu o pensie minimă de 1.281 lei, în condițiile în care doar coșul minim de consum lunar pentru o singură persoană depășește suma de 5.000 lei.

În paralel, cei 1.000.000 de seniori care beneficiază de mica recalculare nu au primit banii nici acum, de mai bine de 1 an și jumătate. Procesul nu este încă finalizat, însă aceștia ar urma să primească în plus la pensie între 50 și cel mult 500 lei, însă nu se știe exact când.

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